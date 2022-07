¡Ken, hermano, ya eres mexicano!

No le parece a usted increíble que el mejor, y más leal, embajador que México tiene hoy en día sea un estadounidense. Caray, nunca se lo hubiera imaginado, ni en los peores momentos con nuestros vecinos del norte.

La revolución pacífica, la transformación que vive México, es tan grande que no solo encuentra simpatías entre millones de mexicanos, sino que es abrazada por valientes estadounidenses que no temen a las garras de los halcones conservadores de aquella nación, son aves que aman la verdadera democracia, que no roban, no traicionan, no mienten, y el plumaje de Ken Salazar es de esos ¡Claro que es de esos, míster amigo, que digo amo, hermano!



Mientras en su país lo critican y algunos hasta consideran que debe dejar el cargo, aquí entre los mexicanos, entre la gente del pueblo que lo quiere, don Ken es un hombre entrañable, en especial para el gobierno de la Cuarta Transformación, con el que tantos valores y hasta chismes de vecindad comparte.

“Sí, es mi amigo… es un hombre bueno, sensato… un político muy responsable, que viene de abajo, de origen mexicano, además simpático… él es una gente buena y tenemos una extraordinaria relación”, dijo el martes el presidente López Obrador al referirse a su bro Ken.

Intrigas de quienes lo envidian han llevado a las primeras planas de los diarios más influyentes de Estados Unidos la teoría de que el embajador Ken Salazar se ha “alineado” con el presidente Andrés Manuel López Obrador y dicen que altos funcionarios estadounidenses observan un “preocupante” patrón, en el que el diplomático parece contradecir las políticas de su propio gobierno y acompañar las líneas discursivas del mandatario mexicano.

“Es muy buena persona y son muy buenas las relaciones, pero, lo voy a decir, los conservadores reaccionarios quisieran tener un ‘halcón’ de embajador”, dijo el presidente de México ante los más recientes señalamientos críticos al desempeño de su estimado Ken en la primera plana del diario The New York Times.

Y al igual que la política exterior, en donde la reciprocidad es la regla, en la Cuarta Transformación amor con amor se paga, y el gobierno mexicano no le está dando más que amor a Ken, luego de que él ha sido tan comprensivo en casos como el de la reforma energética, tema en el que apoyó la visión de AMLO sobre la necesidad de que se modificara la actual ley, y aunque muchos de los funcionarios y empresarios de Estados Unidos se oponían tajantemente a la reforma lopezobradorista, él no se dobló nunca, y mantuvo una postura romántica y conciliadora.

Lejos de la imagen de fifí o señoritingo que suelen tener algunos diplomáticos, Ken, con sus botas vaqueras y sombrero texano, que usa lo mismo para bodas que para bautizos o para presentar sus cartas credenciales en Palacio Nacional, Salazar es un embajador al estilo de la 4T, un político que prefiere los abrazos y no los balazos.

Que diferencia entre el simpático Ken y el abominable embajador Henry Lane Wilson, quien en 1913, durante la presidencia de Francisco I. Madero, reunió en la embajada de Estados Unidos a los golpistas Victoriano Huerta y Félix Díaz, para pactar una conspiración, una sangrienta revuelta que culminó con los asesinatos del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez.

También, muy diferente Ken, al exembajador estadounidense Carlos Pascual, quien tuvo que salir del país en el sexenio de Felipe Calderón luego de que, entre otras cosas, fue descubierta una comunicación en la que se quejaba de la falta de valentía del Ejército Mexicano al no querer enfrentarse con algunos grupos armados del narcotráfico. Es decir, quería que fueran balazos y no abrazos contra los malos, vaya locura, vaya despropósito, vaya insulto a la razón.

Ese tipo de halcones son los que los grupos del poder en Estados Unidos quisieran tener como embajador en México, desearían que fuera uno de esos diplomáticos conservadores que prefieren el combate a los cárteles de la droga y demás grupos de la delincuencia organizada, en lugar de lograr que dejen la vida criminal a golpe de apoyos sociales y muchos abrazos.

Vaya ironías de la vida, en Estados Unidos tienen un diplomático con ideas progresistas y resulta que lo atacan y quieren que deje el puesto. No se dan cuenta que si lo regresan estarán cometiendo un grave error, pues si lo mantienen en México, al menos hasta el fin de esta administración, él podría volver a Estados Unidos para replicar algunas de las estrategias de la 4T para beneficio del pueblo vecino.

Pero si, de plano, en Estados Unidos ya no quieren al buen Ken, aquí en México el gobierno, sin problema alguno, podría darle trabajo. Incluso, si el canciller Marcelo Ebrard resulta ser la corcholata premiada en el sorteo por la candidatura presidencial de Morena, Salazar podría ser un muy buen sustituto.

Quién mejor para entender a los estadounidenses que un estadounidense y quién mejor para entender los valores de austeridad y humildad de la 4T que alguien que viene de abajo, del pueblo, porque Ken es pueblo vestido de diplomático.

Y por si le faltaran atributos, ¡Ken es guadalupano! Qué más podríamos pedir. Qué más le podemos pedir a un enamorado de México, de nuestra Morena y de nuestro Presidente.

¡Ken, hermano, ya eres mexicano!

ME CANSO GANSO—Casino “El Arlequín”

En la gustada sección de apuestas, le dejo aquí, querida lectora, querido lector, esta pregunta:

¿Usted quién cree que caiga primero?

a) Alito

b) Ken

c) La Estatua de la Libertad

d) El Cruz Azul

e) Todos los anteriores

Se toman apuestas en la mano confiable de su Arlequín, quien no roba, no miente y no traiciona.