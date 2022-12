Humorismo, perdón Humanismo Mexicano

(Como una forma de respeto al público, esta columna no tiene risas grabadas)

No se ría que esto es serio. Una cosa es que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, salga bailando en su informe de gobierno y mueva sus manitas como garras de jaguar o que conduzca un programa cómico-político-musical y, otra muy diferente, que cuando hable del Presidente lo haga en broma. No señor, no señora, doña Layda es una mujer seria, ecuánime, y cuando se refiere al señor Presidente, no bromea nunca y, además, lo hace con el lenguaje casi de poetiza.



“Andrés Manuel nos enseñó que, aun en el fondo del cenote, donde vive la verdadera obscuridad, puedes encontrar luz en la luz. Cuánto te reconocemos, sentir que eres un hombre de otra dimensión política desconocida en nuestro país, y que, por eso, muchos no comprenden. A mí me conmueve tu desempeño por desanudar la pobreza y como nos has enseñado a aprender a descubrir las maravillas de la gruta. Te amamos Andrés Manuel”.

No, no se ría, así lo dijo hace unos días doña Layda, quien si no fuera gobernadora bien podría dedicarse a la poesía de altos vuelos.

Y para que vea que lo de poetiza no es broma, ni una manera fácil de sacarle una risa a usted, lea esto, que es un sofisticado concepto político, pero que fácilmente podría ser también una muy bella composición poética.

“La #MarchaDelPueblo fue una vivencia muy fuerte, aún traigo impregnada en la piel el dulce aroma del pueblo”. Échese ese trompo a la uña.

Y hay más obra de Sansores, una de esas poetizas que solo nacen cada 100 años.

Goce: “Andrés Manuel, el hombre sabio, el presidente más querido, el mejor hermano de Campeche, esta es tu casa. Estás bien correspondido, tú sabes cuánto apreciamos y cuánto te queremos. Mi tierra, una tierra que parecía que estaba ubicada en la esquina rota, donde nadie nos miraba hoy tiene la mano amiga de un presidente”.

Pero, aún no llore, conténgase que todavía hay más del bello lenguaje de la gobernadora Jaguar, que, por cierto, hay que aclarar, no dice esas palabras por algún interés político, por vulgar lambisconería, o porque el Presidente la haya impulsado y apoyado para llegara a la gubernatura. No, esa lírica solo puede emanar de un corazón sincero, puro y desinteresado. Y para muestra, algunas alabanzas que, en 2020, antes de ser gobernadora, doña Layda, aún como alcaldesa de Álvaro Obregón, en la capital del país, dirigió a AMLO durante una visita por la alcaldía.



“Dices que te atacan, pero en 200 años de historia política nadie había tenido el aval de tanto pueblo, porque sólo cada 100 años nace un líder como tú, Andrés Manuel.

“(Por) tus mañaneras imperdibles que marcan agenda; porque combatiste el huachicol desafiando a la delincuencia organizada; por tus programas sociales, siempre pensando en los más vulnerables; porque decidiste combatir la corrupción desde sus entrañas; porque pusiste punto final a pensiones y mansiones de presidentes; porque dirigiste al sur tu mirada visionaria; por tu austeridad monástica; porque dejaste Los Pinos; porque nos conmueve la sencillez con que vives; porque nos mueve tu corazón guerrero que nunca deja de luchar; porque creaste escuela y dejas legado”.

Alabado seas tú, oh señor de Macuspana.

No se ría, todo lo que Layda Sansores dice es serio, es humanismo, no humorismo.

ME CANSO GANSO. – Messi y el Humanismo Mexicano. -Otra joya de la doctrina del Humorismo Mexicano, lo dio la diputada de Morena María Clemente propuso declarar persona non grata al astro argentino Lionel Messi, luego de la difusión de un video en el que el capitán de la Albiceleste toca con el pie una camiseta de la Selección Mexicana en el vestuario tras el partido que jugaron en el Mundial-2022. Sería de risa loca esta postura de la diputada, si no fuera para llorar el hecho de que una integrante del Congreso de la nación dedique su tiempo a este tipo de temas. Sin duda la legisladora María Clemente, es un digno ejemplo de lo que significa en Humanismo Mexicano, un verdadero chiste.