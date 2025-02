¿Hámster o gánster?

No se confunda, aunque algún comentócrata quiera convencerlo de lo contario, el diputado de Morena y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Pedro Haces Barba, no se autodescribió como un gánster, sino como un hámster. No se confunda ni se haga pelotas.

Lo pongo en autos: luego de que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad hiciera pública información sobre su patrimonio, que incluye un portentoso rancho de ocho hectáreas en la Ciudad de México, algunos negocios y hasta una participación en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, el líder nacional de la CATEM respondió a los señalamientos haciéndose un autorretrato:

“No hay de qué tenga yo que avergonzarme, ni que esconderme. Salió la nota hoy y aquí estoy hoy diciéndole a mis amigos de los medios de comunicación que todos tenemos cola, nomás que la mía es de hámster, es chiquita; hay otros que ni la puerta cierran cuando pasan. Esa es la diferencia”.

Sí, querida lectora, querido lector, hasta en los roedores hay clases sociales, y no es lo mismo una inmunda rata de alcantarilla que un simpático y bonachón hámster. Y el señor Haces es de los segundos, un hámster de la Cuarta Transformación.

Pedro Haces, diputado federal de Morena. Foto: X @PedrohacesO

¿Qué diferencia hay entre un patriota pobre que lucha por la transformación del país, y un patriota millonario que da la vuelta al mundo, que viaja en aviones y helicópteros privados, y lucha por la transformación del país? Ninguna, es exactamente igual.

Y, si de plano quiere ser muy ortodoxo con los 10 mandamientos de la 4T, don Pedro podría no cumplir el de la austeridad, pero en el de no mentir lo cumple con creces, pues con gran sinceridad dice que sí tiene cola que le pisen, pero es una colita tierna y pachona.

La honestidad del diputado hace recordar a aquel exedil de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como Layín, quien confesó haber “robado poquito” al ayuntamiento: “¡Que le robé a la presidencia! ¡Sí le robé, sí le robé, sí le robé! Pero poquito porque está bien pobre. Nomás una rasuradita, una rasuradita”, dijo en 2014, quien en 2024 buscó competir nuevamente por la alcaldía. Por desgracia, el sincero Layín compitió por Nueva Alianza; lástima, pues hubiese sido un gran diputado morenista, con mucho futuro en la 4T.

Pero, regresando a Pedro “El hámster” Haces, pocos como él en la 4T podrían demostrar mayor sinceridad. La semana pasada pidió licencia para dejar por unos días su cargo, y aprovechó para desahogar algunos placeres y negocios. Uno de esos días lo utilizó para asistir a la Plaza México a la despedida del torero español Enrique Ponce. De inmediato, todos los envidiosos y villamelones lo criticaron por haber dejado la curul para ir a los toros, y comenzaron a preguntar a qué hora legisla, y si les da más importancia a sus aficiones y a sus negocios que a su tarea de diputado.

Con la honestidad que lo distingue, Haces dejó claro cuáles son sus prioridades: “soy taurino antes que político y lo voy a seguir siendo". Le digo que él no miente, siempre dice la verdad, y acepta sin rubor que es un hámster con cola pequeña y que le importan más las corridas de toros que las sesiones de la Cámara de Diputados. Al pan, pan y al vino, vino.

Dicen que no cumple con los principios de austeridad y justa mediana con los que deben vivir los miembros de la 4T, él, con su fortuna, podría comprarse un rancho del tamaño del estado de Tlaxcala, pero no lo hace; se resigna a vivir en uno de solo ocho hectáreas con amenidades básicas, como plaza de toros, campo de equitación, un hotel boutique, capilla, salones de fiesta y viñedos, nada de otro mundo. Una propiedad como esta, la podrá tener cualquier persona en el país ahora que se aprobó la nueva Ley del Infonavit que permitirá que este instituto construya casas.

Pedro Haces Barba/Archivo EL UNIVERSAL

Quizá lo único que algunos dentro del movimiento de transformación le podrían criticar al simpático Hámster, es que demostró que el padre de la Cuarta Trasformación, el mejor presidente que ha tenido México, Andrés Manuel López Obrador, estaba equivocado, pues, sí, sí es posible tener gobernantes ricos y pueblo pobre.

Y para que quede claro que es rico, pero honrado, dijo: “Yo no soy corrupto, nunca he hecho fraudes. Nunca he trabajado en el gobierno, ni de la doctora Sheinbaum, ni de López Obrador, ni de Calderón, ni de Fox, ni de Salinas. "Somos gente de trabajo que venimos de la cultura del esfuerzo y que estoy orgulloso de estar en el lado correcto de la historia, pertenecer a la 4T, y eso les duele”. Bien dicho, para que no confundan a un hámster con una rata dientona y de cola larga.

Haces podrá estar rodeado siempre de hombres armados y en camionetas blindadas, pero eso es solo porque en estos momentos en el país la 4T está trabajando duro para acabar pronto con la inseguridad que asfixia a la ciudadanía, y él es un ciudadano más y un hámster muy apetitoso para la delincuencia, pero no se espante ni piense mal, esas armas y esos hombres son solo para su protección.

Así que no se confunda, Pedro Haces es un hámster, no un gánster.

Pedro Haces Barba llega a reunión de Sheinbaum con legisladores de Morena. Foto: Diego Simón Sánchez|EL UNIVERSAL

ME CANSO GANSO. – Los emperadores de la 4T

Abusos, tropelías, desfalcos, y hasta una presunta agresión sexual, y Cuauhtémoc Blanco y Cuitláhuac García, exgobernadores de Morelos y Veracruz, respectivamente, gozan de la impunidad que les facilita ser miembros del “movimiento de transformación”. Son los verdaderos huey tlatoani de la Cuarta Transformación.