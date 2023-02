García Luna no es “Pepe El Toro”

Ahora no nos vayan a salir con que “Pepe El Toro” es inocente.

La justicia de Estados Unidos no puede declarar inocente a Genaro García Luna de los delitos de corrupción y delincuencia organizada que se le imputan. Simplemente eso es imposible, pues la honorabilidad de los testigos que lo señalan es incuestionable.

Y antes de que salga con sus argumentos conservadores de que se trata de testimonios de criminales confesos, le suplico que reflexione. ¿Qué quería?, ¿que lo acusara el Dalai Lama? Desde luego que nadie puede saber más del crimen organizado y la mafia que los criminales y mafiosos.

Ya el intachable señor narcotraficante Jesús Reynaldo Zambada, mejor conocido como “El Rey Zambada”, dijo que García Luna es culpable, y con eso basta y sobra. “El Rey” Zambada no es cualquier lavaperros de alguna organización criminal, no señor, es un capo con toda la barba y de abolengo que perteneció a los altos mandos del cártel de Sinaloa.

Sí, don Jesús era un sanguinario traficante, pero ya se volvió bueno. Y claro que la gente cambia, y si lo duda solo piense cuantos priistas se han arrepentido de sus pecados, y, para resarcir al pueblo de todo el mal que hicieron, fundaron Morena para regenerar a México.

El distinguido señor Zambada, quien en marzo de 2020, después de declarar contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue sentenciado a 12 años de prisión, pena que se dio por cumplida y está libre en Estados Unidos, donde vive feliz, feliz, feliz con su familia.

De hecho, la decencia de don Jesús ha sido hasta motivo de elogio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo de ayer es una muestra clara el quererme involucrar, abogado (de García Luna) falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada”, dijo el Presidente en referencia a que el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, quien durante el juicio preguntó al distinguido capo si el cártel de Sinaloa dio dinero a alguien cercano a López Obrador, para financiar una campaña contra Vicente Fox. Y como corresponde a un hombre honesto “El Rey” Zambada dijo que no. ¿Cómo le quedó el ojo?

Reynaldo tiene un prestigio que cuidar y no va a andar por ahí mintiendo o declarando a modo, eso no hablaría bien de la organización que hoy en día aún comanda su hermano Ismael Zambada “El Mayo”, y que mantiene prósperos negocios de importación de drogas hacía los Estados Unidos, en esos círculos, la reputación es lo más valioso.

Pero no solo fue “El Rey”, sino que varias personalidades más del hampa desfilaron por la corte de Nueva York para hablar de sus nexos con García Luna. Otros de los machucones que subieron al estrado a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad fueron el excelentísimo Harold Poveda, alias “El Conejo”, un barón colombiano del narcotráfico; Óscar Nava Valencia, alias “El lobo”, jefe máximo del Cartel del Milenio. Y desde luego, Sergio Villarreal, alias “El Grande”, uno de los principales patrones de la organización criminal de Los Beltrán Leyva. Y quien al igual que “El Rey”, ha sido utilizado por la Fiscalía de los Estados Unidos como testigo en diversos juicios, y también, cuando no está en los tribunales, se alquila para testigo de bodas, saca borrachos y lo que sea necesario testimoniar.

Pero como hasta el los juicios hay clases sociales, no todos los presentados por la Fiscalía de EU para dar su testimonio son Reyes o Grandes, también hay uno que otro plebeyo, algún pelagatos venido a más.

Por ejemplo, está el caso de Héctor Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, un genio para los dineros. Quién más confiable que este honesto financiero. Tan bueno para eso de limpiar y el dinero sucio salió don Héctor, que se declaró culpable de haber lavado más de 40 millones de dólares inflando los pagos de la obra pública del gobierno para obtener una comisión. Hoy, Villareal se encuentra en libertad condicional, en espera de ser sentenciado y haciendo méritos para que la brillante y eficaz Fiscalía gringa sea benévola con él y que le permita quedarse en los Estados Unidos junto con su familia para poder vivir el sueño americano.

Y desde luego, el Tío Sam tendrá que ser generoso con Villareal, y le dará algunos beneficios, por apoyar la teoría de la Fiscalía. Es lo menos que podrían hacer, pues a cambio de hacerse de la vista gorda por algunos pecadillos menores, él ayudará, si todo sale como debe salir, a encarcelar a un monstruo que corrompió a México, engañó a las máximas autoridades de Estados Unidos y contribuyó a inundar las calles de aquella nación de drogas.

Sí, quizá no hay videos, grabaciones, documentos, o ese tipo de pruebas que en algunos sistemas judiciales sirven para demostrar la culpabilidad de una persona, pero esto no es necesario cuando al estrado suben personas con gran calidad moral y que su credibilidad es a prueba de balas, y cuyos testimonios no buscan otro interés que el que triunfe la verdad.

Así que este vez no es aceptable que salgan con que Pepe “El Toro” es inocente, ¡Torito, Torito! Esa película ya la vimos.

ME CANSO GANSO. - Los dobladillos del canciller. - Se dobla, al convalidar la entrega del Águila Azteca, al presidente de Cuba, quien no es precisamente un demócrata. Se dobla al aceptar la orden de no meterse con el presidente de Nicaragua, quien sí es precisamente un dictador. Se dobla, según, lo presume el yerno del presidente de Estados Unidos, al aceptar que México desplegara en su frontera sur 25 mil soldados para evitar que el flujo de migrantes provenientes de Centroamérica llegara al territorio estadounidense. Con tanto doblez ¿no requerirá una planchadita si quiere competir en 2024?

ME CANSO GANSO II.- El Arlequín no se dobla. – Este, su Arlequín de confianza, tomará un breve descanso. No es que se doble, sino que requiere hacer unos mandados urgentes, así que nos vemos aquí el viernes 3 de marzo.