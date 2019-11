Feliz, feliz, feliz cumpleaños AMLO

Por Arlequín

¿Y usted que le regaló al Presidente Andrés Manuel López Obrador antier que fue su cumpleaños?

¿Nada? No la amuele, una cosa es que usted no esté de acuerdo con la manera en que atinadamente conduce este país, y otra que sea rencoroso y mal cristiano.

Con el único afán de que usted sea identificado como conservador, neoliberal o fifí, pero nunca como un rencoroso, mala entraña o tacaño, aquí le damos una lista de regalos que seguro le gustarán al líder máximo de la 4T.

Un garrote... No, no crea que lo va a utilizar para detener a narcotraficantes o malosos. Esos poco a poco caerán a punta de regaños de sus abuelos o de abrazos. No, así se conoce en el argot del béisbol al bate.

Un guante… Otra vez seguro le ganó la mala leche y cree que este accesorio le servirá para echarle el guante a uno que otro de sus cercanos que han omitido informar que son millonarios y que tienen conflictos de interés. Al igual que el bate, se trata de un adminículo indispensable para practicar el llamado “Rey de los Deportes”. Es mejor conocido como manopla.

Una bola... Y no, no se trata de personas que acudan cada fin de semana a sus actos públicos, de eso se encargan las fuerzas de Morena y los Siervos de la Nación por medio de programas sociales… Desde luego que no se trata de acarreo, sino de motivaciones positivas para que asistan a conocer los mensajes del líder de la Cuarta Transformación. Y sí, adivinó, de lo que en realidad hablamos es de una pelota, con la que se complementa el equipo básico para poder tener un partido de béisbol, deporte que ama y goza el festejado.

Un buen antivirus... Para evitar que cuando sus empleados de Pemex quieran borrar sus oscuras finanzas no les dé por meter un virus al sistema y borren toda la información.

Un iPhone… Que le sería de mucha ayuda para que alguien de su gabinete de seguridad le llame cuando vaya a hacer un operativo de alto riesgo en contra de un capo. Y, abusando, que tenga un buen plan de datos para que no se vaya a quedar incomunicado durante las giras que realiza a lo largo del país.

Un bozal... Para que se lo ponga a quien le quiera morder la mano.

Un florero... Para que lo ponga de adorno en cualquier organismo que le haga contrapeso al Poder Ejecutivo.

Un disco de John Lennon… O de cualquier otro rockero que no sea conservador como Alex Lora, el cantante de “El Tri”.

Aunque si usted, por el momento, es una de esas raras personas que en este país no tiene dinero para comprar un presente y que ni con los ofertones de “El Buen Fin” le alcanza, no se preocupe, a él las cosas materiales en realidad no le importan. Hay otros regalos que le agradaría recibir de ciudadanos comunes y corrientes y hasta de los que le llama sus adversarios.

Por ejemplo: No venda ni compre huachicol. En el remoto caso de que pudiera encontrar, en algún lugar, un garrafón de gasolina robada a Pemex, por favor, no lo compre. Aunque es casi imposible, pues el mandatario asegura que ya se acabó el robo de combustible; pero siempre hay un vivales que se puede haber robado un chorrito de Magna o Premium y quiera venderlo.

¡No haga caso de las cifras oficiales! Usted no se preocupe por las cifras alarmantes de falta de crecimiento económico que da a conocer el INEGI, ni del famoso Producto Interno Bruto (PIB) que dice que el crecimiento en esta administración es de 0%.

Recuerde, en primer lugar, que el Presidente tiene otros datos... Y después, que la cifra del PIB no lo es todo, que hay otras formas de medir el crecimiento de la economía. Y para que usted mismo se dé cuenta de ello, solo eche un vistazo a su entorno, ¿a poco usted no tiene ahora más dinero en la bolsa?, ¿no ve acaso como todo funciona a la perfección?, hay empleos de sobra y bien pagados, servicios de salud de primer mundo y ya casi no hay pobres. Ya lo ve, las cifras no lo son todo.

¡No lea la prensa! Recuerde que el mismísimo líder de la 4T ha dicho que la prensa es su adversaria… En algunos regímenes atrasados, la prensa y su crítica son grandes aliadas de la democracia; pero en países desarrollados, como este, representan un obstáculo en el avance hacía la felicidad, pues se la pasan todo el día señalando lo que sale mal y no dicen una sola palabra de lo que sale bien. A tal grado ha llegado el descaro de la prensa por obstinarse en criticar al Presidente y su gabinete que la Presidencia ha tenido que habilitar una nueva generación de periodistas patrióticos y entendedores de la Cuarta Transformación que el país vive, para que hagan las preguntas correctas al Presidente todas las mañanas...

Ahora ya tiene usted algunas ideas para hacerle un regalo, aunque la fecha ya pasó, aún está a tiempo de darle algo que lo haga sentirse feliz, feliz, feliz, como el resto de los mexicanos estamos.

¿Y usted que le regalaría?



ME CANSO GANSO

Y sin tener que soltar a ningún Ovidio. “Estamos muy agradecidos porque el Presidente de México me salvó la vida”. (Evo Morales, expresidente de Bolivia asilado en México”.