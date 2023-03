El Youtuberismo al rescate de la 4T

No solo es el mejor Presidente de la historia y, actualmente, el segundo más popular del mundo, sino que es un candidato directo a la canonización por el martirio que ha tenido que soportar. Él mismo se ha declarado como el mandatario más atacado de la historia por la prensa adversaria y fifí.

No es fácil ser el Presidente de la transformación, el que acabó con la corrupción, el que venció al neoliberalismo y, encima de eso, ser víctima de una prensa que todo el tiempo lo incomoda, lo critica y no le reconoce la trasformación que está realizando del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador está sometido al martirio de una prensa que pone en duda que la corrupción se haya acabado en México, como él lo ha señalado. De una prensa que no cree que en diciembre el sistema de salud de México será igual que el de Dinamarca, como ha prometido. De una prensa que asegura que no es verdad que en México no se produzca y se consuma fentanilo, como lo aseguró la semana pasada. Y lo peor, de una prensa que no es leal a su Cuarta Trasformación.

Sin embargo, el movimiento transformador es tan grande, que ha encontrado la manera de contrarrestar al periodismo tradicional, ese periodismo que se basa en reportar con puntualidad e imparcialidad los hechos, de investigar, de presentar pruebas; ese periodismo que no sirve para hacer una Cuarta Transformación, en la que se debe tomar partido y definir si se está con el líder supremo, o en contra de él. Para encarar a este tipo de periodismo sin compromiso con la revolución, la 4T ha creado el Youtuberismo.

Nombres como los de Sandra Aguilera, Bernabé Adame y Mirsa Uribe serán recordados por la historia como algunos pioneros, y más distinguidos exponentes, del Youtuberismo, esa disciplina que tiene como una de sus pensadoras y promotoras a la filósofa Elizabeth García Vilchis, quien ha demostrado que no es necesario saber leer para dar clases de periodismo.

Entre algunas de las piezas maestras del Youtuberismo se encuentra la realizada por doña Sandra Aguilera, quien representa en las mañaneras al influyente medio “Grupo Larsa”. En su afán por desnudar la verdad y de cumplir con su misión como periodista crítica e independiente, doña Sandy nos regaló esta joya en la mañera del 8 de marzo de 2019.

“Todos queremos saber qué hace, si usted utiliza algún método alternativo, si utiliza cámaras hiperbáricas; tiene mucha energía de verdad y usted es como un corredor keniano, o sea, realmente lo hemos visto, ni siquiera con un resfriado”.

Otro ejemplo del Youtuberismo, se pudo vivir el 22 de noviembre de 2019, cuando Bernabé Adame, periodista que acude a la conferencia de prensa en Palacio Nacional para representar a “Pasión México”, otro de los prestigiados medios de comunicación con una gran influencia en México y el mundo, le dijo al Presidente:

”Esa valentía que ha mostrado para enfrentar a todos los poderes fácticos, hizo que se ganara mi respeto. También hizo que se ganara mi admiración el hecho de levantarse tan temprano, de acostarse tan noche, de trabajar todos estos casi 365 días sin descanso. Eso ganó mi admiración. También el hecho de que está paradito ahí mientras nosotros no nos paramos, muchos de nosotros ni siquiera para hacerle la pregunta”.

Nadie que viva en México pude decir que está bien informado si no consulta a diario el canal de YouTube de Bernabé Adame, quien no solo es solo un gran periodista, sino un mexicano de excepción, comprometido con las causas sociales y preocupado por los problemas del país, tanta es su preocupación, que pese a declararse “apartidista e independiente” se volvió consejero del partido oficial, Morena. De ese tamaño es el compromiso de don Berna con la transformación de México.

Y ya que estamos hablando de medios de prestigio y con gran penetración e influencia, observe esta pieza del Youtuberismo, de Mirsa Uribe, quien trabaja para “La Gaceta del Aire”, y que se vivió durante la conferencia de prensa mañanera del 29 de julio de 2019.

“Gracias a Dios tenemos un buen presidente, árdale a quien le arda, aunque sea a los de enfrente, porque aquí está la cosa que se tiene que decir. Lo que nos dejaron, dejaron pura ruina, así que en ese sentido el Presidente que está ahorita, aunque griten y griten los de enfrente, ni modo, tienen que asimilar que perdieron”.

Y, recientemente, el pasado 10 de marzo, se pudo observar una de las fases más avanzadas del Youtuberismo, cuando una periodista logró arrinconar en la conferencia de prensa al Presidente con sus preguntas sobre el espionaje ilegal del Ejército a defensores de derechos humanos y periodistas, una de las expositoras de esta disciplina creada por la 4T, salió al rescate del mandatario.

“Le agradezco a usted y a su equipo por esta libertad de expresión, ya que no ha habido ningún tipo de intervención por parte suya ni de su equipo en las preguntas y temas que he manifestado en el largo tiempo que he tenido aquí. También reconozco su preparación por darnos temas y datos mucho más de lo que debería de darnos y esto debido al conocimiento que usted tiene de la problemática en nuestro país, al recorrer de norte a sur cada uno de los pueblos y ciudades marginadas”, así, Yesenia Peralta, del respetado medio Business Energy, con sede en Tabasco, salió a defender al Presidente de los cuestionamientos de la periodista Nayeli Roldán, del portal Animal Político, quien minutos antes había cuestionado, y puesto en un brete, al mandatario con el tema del espionaje ilegal de los militares.

Sandra Aguilera, Bernabé Adame, Mirsa Uribe y Yesenia Peralta son solo algunos de los muchos exponentes del Youtuberismo creado por la 4T, pero, si alguien retrata fielmente y de cuerpo entero el periodismo de la Cuarta Transformación, es el doctor Carlos Pozos, mejor conocido como “Lord Molécula”.

Si la historia es justa, Lord Molécula deberá ser considerado como el padre del Youtuberismo transformador. Él, inicia muchas de sus preguntas refiriéndose al líder supremo de la 4T como: “Señor Presidente de todos los mexicanos. Jefe del Estado Mexicano”. Y, así como AMLO tiene sus figuras de peluche, llamadas “Amlitos”, también hay “Lores Moleculita” de felpa con la regordeta imagen del Lord.

Periodismo bueno, que sirve a la causa, que está comprometido con la trasformación, que es fiel al líder supremo de la 4T, y que es completamente opuesto al periodismo tradicional, eso es el Youtuberismo.

”Como todos los años, el equipo de Lord Molécula tiene un pequeño presente para usted, me gustaría entregárselo a Jesús (el vocero presidencial). Se trata de un libro para colorear que tenemos una alianza con `Amlomania´, se trata de una camiseta de Lord Molécula Oficial, así como también unos pines que hemos hecho en donde está ‘el diablito’ y donde está usted, estos pines también están en mi portal. Y, finalmente, es una agenda, para que los que todavía utilizamos agenda, en donde dice: ‘Feliz AMLO Nuevo’. Es un pequeño presente de nuestro canal, se lo dejo con Jesús”. Y así, con esas breves, pero sentidas palabras, Lord Molécula entregó en la mañanera del pasado 28 de diciembre, su regalo de Navidad y año nuevo al Presidente, rindiendo culto, en cada uno de sus presentes, a la imagen de AMLO.

Qué más puede pedir un gobierno. Con esa prensa, la democracia está a salvo. ¡Larga vida al Youtuberismo!

ME CANSO GANSO. La verdadera transformación. – Quién dice que este gobierno no ha transformado nada, solo hay que ver cómo a los antiguos gacetilleros y peseteros, los ha convertido en youtubers e “influencers” al servicio de la causa.