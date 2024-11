El Segundo Piso de Donald Trump

Donald Trump está de regreso, y para este segundo piso de su gobierno ha hecho varias promesas que tienen que ver con México. Ante ello, el gobierno mexicano ha dicho que no hay de qué preocuparse, que la relación bilateral caminará sin contratiempos y que todo está fríamente calculado, así que usted tranquilícese y deje todo en manos de nuestros gobernantes, que ellos saben lo que el pueblo necesita.

Trump prometió en campaña ejecutar un plan de deportación masiva, que, de arranque, y para irle midiendo el agua a los camotes, sería de un millón de personas, de los 11 millones de migrantes indocumentados que se calcula viven en los Estados Unidos. Desde luego, muchos pueden ver en esta promesa de Trump un gran problema, pues consideran que un regreso masivo de mexicanos deportados podría ser un reto para la economía de nuestro país, que impactará en el número de remesas que llegan, que se presionará el mercado laboral, y que habría muchos otros efectos. Sin embargo, si se observa desde una visión más optimista, como la del gobierno mexicano, será una gran oportunidad para ver de nuevo a esposos, hermanos, tíos y primos, que decidieron irse hacía aquella nación y que regresarán a gozar de los privilegios que hoy en día la Cuarta Transformación nos ofrece a los mexicanos, y que en Estados Unidos ni siquiera sueñan con tener. Por ejemplo, de un sistema de salud como el de Dinamarca, que es mejor que el estadounidense, y que, a diferencia del gringo, es gratuito para todas y todos los ciudadanos, que incluye medicamentos sin costo.

Don Donald también dijo que acabará de un plumazo, mejor dicho, de un bombazo, con los cárteles mexicanos de las drogas. Vaya gran ayuda que el amigo Trump dará a sus hermanos mexicanos.

“El problema es que México está petrificado con los carteles, podrían quitar al presidente en dos minutos. Los cárteles son los que administran México (...) México tendrá que alinearse bastante rápido. Recuperaremos nuestro territorio, restauraremos las fronteras soberanas de Estados Unidos de América y sacaremos rápidamente del negocio a los cárteles. Se van a ir”, dijo Trump en una entrevista.

Y, como él, no anda con estrategias de largo plazo, ni con ideas de que los cárteles perderán su poder cuando en el país se acabe la desigualdad y llegue el bienestar a todas las familias, prometió aplicar un método más rápido: una operación militar.

En el primer piso de su administración, Trump incluso analizó la idea de un bombardeo a los laboratorios clandestinos instalados en el territorio de México por los narcotraficantes, y ahora, ha dicho que esa idea del bombardeo sigue en pie.

“Necesitamos una operación militar (...) La gente está muriendo en cantidades que nunca nadie había visto por fentanilo, por intoxicación con fentanilo, que viene a través de la frontera, viene desde China y a través de la frontera y tenemos que detenerlo”.

¿Ya va entendiendo porque tanto optimismo por parte del gobierno mexicano con el segundo piso de Trump?

Incluso, la Ciudad de México, será beneficiada con el regreso de Trump a la casa ubicada en el número 1600 de la Avenida de Pensilvania, en Washington D. C. En su campaña, el próximo presidente dijo que no permitirá en su vecindario negocios de China. Y justo el centro de la CDMX vive en estos días una invasión de comerciantes chinos que se están adueñando de edificios y propiedades en el primer cuadro de la capital del país, y desplazando a los comerciantes nacionales. Caray, ese Trump piensa en todo.

Y, aunque un poco más violento e insolente, Trump también tiene un plan para hacer más segura nuestra frontera sur. Las formas no son las mejores, las amenazas entre amigos y socios no son necesarias, pero, hay que estar conscientes de que ningún ser humano es perfecto, aunque Trump tiene otra percepción.

“Le voy a informar (a la presidenta de México) desde el primer día, o antes, que si no detienen esta embestida de criminales y drogas que entran en nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel de 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos. Comenzaré con un 25%, es mucho. ¿Saben que México es nuestro socio comercial número uno? México se convirtió en nuestro socio comercial número uno y nos están estafando a diestra y siniestra, es ridículo. Si el 25% no da resultado impondré el 50% y si eso no funciona el 75%", así en algún momento tendrán a muchos soldados en la frontera para impedir los cruces”, prometió Trump a sus seguidores.

Cómo verá, el gobierno mexicano hace muy bien en confiar que con Trump habrá una muy buena relación, y cómo no creerlo, si todas sus promesas están encaminadas a beneficiar a México.

Ojalá cumpla.

ME CANSO GANSO. – La candidata natural a encabezar la CNDH

Quedó en último lugar en la evaluación que realizó el Senado, presentó una carta de recomendación falsa, después de cinco años al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la institución se ha vuelto una dependencia más de la Cuarta Transformación, sin duda, Rosario Piedra es la candidata ideal para reelegirse y continuar otros cinco años al frente de la CNDH.

