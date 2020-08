El periódico favorito de AMLO

¿Está usted cansado de esos periódicos fifís que día a día critican al gobierno? ¿No está harto de esos esos diarios que solo se fijan en lo que se hace mal y que mienten diciendo que hay una severa crisis económica, o que faltan a la verdad publicando que la inseguridad y la violencia no cesan en el país? ¿No le aburre esa prensa que se la pasa poniendo en evidencia los negocios que funcionarios públicos y sus hijos hacen a costillas del gobierno o fijándose en cuántas casas y riquezas tienen los actuales funcionarios de la autollamada Cuarta Transformación o publicando las cifras oficiales de contagios y decesos por la pandemia de Covid?

Si su respuesta a las anteriores preguntas es afirmativa, no es el único que piensa así, sino que coincide con la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aunque es un hombre muy tolerante y respetuoso de la libertad de expresión, también tiene sus límites, y algunos medios lo sacan de sus casillas, en especial cuando publican a diario el número oficial de muertes por la pandemia, habiendo en el país cosas, que él considera, más importantes y dignas de ocupar las primeras planas de los periódicos que el fallecimiento de más de 55 mil mexicanos.

Hoy, con el afán de que el Presidente ya no se enoje tanto con la prensa, pues ya mucho tiene con transformar este país como para andar pasando corajes todos los días, este Arlequín periodiquero le tiene la solución al problema: crear un diario que se ajuste a la realidad de la autollamada Cuarta Transformación. Hacer un nuevo periódico, el periódico que AMLO amará.

Vamos en orden, primero lo primero. El nombre, desde luego que no podría ser otro que “El Mañanero”. Y una vez que ya se tiene el nombre viene lo fácil: observar la realidad nacional, ver la relevancia de los hechos que suceden y su impacto para todo el país, y así decidir cuál es la nota principal. De este modo, ya solo es cosa de utilizar el sentido común y acomodar la información.



Ilustración. Ani Cortés. El Universal

Siguiendo este criterio es muy sencillo hacer periodismo a la tabasqueña, aquí le va un ejemplo:

Sin duda la nota principal de “El Mañanero” debe ser esta: “Llegó el avión presidencial y avanza la venta de billetes de lotería para la rifa de la aeronave”.

Aunque en realidad el premio no es la aeronave, cualquiera de los 120 millones de mexicanos, siempre y cuando compre un billete con valor de 500 pesos, puede llevarse una cantidad de dinero equivalente a una parte del valor del avión. Así que no podrá usted decir que esta no es una gran noticia que impacte a todos los mexicanos.

La segunda nota: “Las autoridades de Estados Unidos detuvieron y acusaron al ex secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna”.

Desde luego que esta es una nota muy relevante pues da una muestra clara y contundente de la lucha contra la corrupción, aunque esa lucha sea del gobierno de los Estados Unidos, fuente de la investigación, país que lo detuvo y el que lo llevó ante un juez acusado de ser un funcionario corrupto, que aprovechó su cargo para favorecer al Cártel de las drogas de Sinaloa.

Y aunque el gobierno mexicano nada tuvo que ver en el asunto, la relación entre los amigos Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador es tan, pero tan, buena que la lucha de uno es como si fuera de los dos. Trump es el brazo estadounidense de la 4T, algo así como “The Fourth Transformation”, que está ayudando a que “México vuelva a ser Grande”. “Make México Great Again”, diría don Donald.

La tercer nota de “El Diario que nunca cierra”, debiera ser: “Avanzan las obras del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía”.

Esta nota aparecerá de lunes a domingo, y se irá actualizando día a día el estado que guarda la construcción de estas tres obras que cambiarán el curso de la historia de México. Cada tornillo puesto en estos tres proyectos quedará registrado en las planas de “El Mañanero” para que las generaciones venideras tengan un testimonio de cuando México se puso a la vanguardia mundial construyendo un tren de diésel, una refinería de combustibles fósiles y una terminal aérea que salvó a muchos patos de morir.

La cuarta nota, si hay espacio, tendría que ser así: “Mueren 55 mil por la pandemia, pero Hugo López-Gatell, salva a millones de mexicanos”.