El manual electoral de AMLO

Nos han dado todo, y buscan darnos todavía más. ¿De qué se queja, estimado conservador?

Reflexione sobre lo que ha sucedido en casi cuatro años de buen gobierno de la Cuarta Transformación: se acabó la corrupción, se fue para nunca más volver; se domó, en cosa de semanas, una pandemia; se creó un sistema sanitario como el de Dinamarca; se construyó un aeropuerto de clase mundial, y a toda velocidad, se trabaja en las obras para construir una refinería y un tren en el sureste del país; se diseñó un sistema de educación pública de corte antineoliberal; se militarizó la seguridad pública, y ahora, gracias y a los tiempos perfectos de Dios, en México se vive en santa paz.



Pero la 4T no se conforma y va por más. Ahora, quiere heredar a las próximas generaciones un nuevo órgano electoral que reemplace al Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Quién necesita hoy al INE? Este carísimo instituto era necesario en la época en la que había un gobierno corrupto, conservador y neoliberal, pero eso, afortunadamente, ya no existe en el México de hoy, en el México de la Cuarta Transformación.

Antes, era necesario tener muchas herramientas para proteger el voto: credenciales con decenas de candados de seguridad, boletas infalsificables, tinta indeleble, un padrón blindado, sofisticados sistemas de cómputo y, desde luego, una gran burocracia dorada, por aquello de los sueldazos y enormes prestaciones.



Pero hoy que ha llegado la luz y el cambio a México, hoy que el gobierno ya no miente, no traiciona, no roba, no es necesario gastar en un INE. Ese dinero se debe destinar a los pobres.

Y, por las elecciones ya ni se preocupe, deje esa tarea en manos de la 4T que sabe cómo hacerlo bien y con austeridad.

Primero lo primero: acabar con la burocracia del INE. Ahorrar cientos de millones de pesos en sueldos de consejeros y asesores.

Sin gastar un solo peso más, el gobierno de la 4T tiene el cuadro ideal para ser el encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales, y es un experto en el tema.



Desde luego, se trata de Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, quien, venturosamente, es un experto en sistemas y caídas electorales.

Don Manuelito no es solo un buenazo para eso del conteo de votos, sino que su mayor atributo es la honradez, es un hombre al que se le pueden confiar los comicios a ojos cerrados.

Y bueno, teniendo al hombre, ya lo de menos son los fierros. Y, para esto, la 4T también ya tiene una solución probada.

Se trata de sustituir el oneroso sistema de cómputo y bases de datos por el económico y eficiente método de la tómbola, estrategia innovadora de factura morenista que ha dado excelentes resultados en la elección de patrióticos y pintorescos legisladores.

Así como lo lee, una simple y sencilla tómbola.

Primero, por medio de una encuesta, de esas confiables que organiza Morena, se seleccionan candidatos, después, se ponen los nombres de esos candidatos en pequeñas pelotitas que se meten en la tómbola, se le da algunas vueltas y voila, ya hay un ganador. Así, sin mayor drama, sin conflicto alguno.

Desde luego, usted se podría preguntar ¿quién será el encargado de la urna, la mano santa que ponga las pelotitas, gire la urna y saque la bolita con el nombre del ganador o la ganadora?

Pues, alégrese, la 4T tiene también al hombre ideal para esta misión, y es, nada menos, que Félix Salgado Macedonio. Quién más que una víctima de la injusticia del INE que el senador Salgado para garantizar que no exista un fraude.

Don Félix, a quien el INE y el Tribunal Federal Electoral le robaron la gubernatura de Guerrero, no podría ser un juez más imparcial para garantizar la limpieza del proceso.

Con un par de demócratas como Bartlett y Salgado, y con herramientas tecnologías como la tómbola para qué necesitamos un INE, así de oneroso, de caro, carísimo, como de paquete. Noooooo, ya no.



Cómo usted verá, la 4T tiene todo para darnos un gran regalo a los mexicanos, un nuevo y muy barato INE.

¡Viva la nueva democracia y el nuevo manual electoral de AMLO!

ME CANSO GANSO.-¿Y qué hacemos con Lorenzo Córdova?

Desde luego, en el mundo aún hay países con democracias frágiles que requieren por el momento de un INE, mientras les llega su Cuarta Transformación. En esos lugares don Lorenzo puede encontrar tierra fértil para crear su burocracia, mientras les llega la madurez y el momento de evolucionar al modelo de la tómbola.

Y, ya de paso, se le quita la tentación de querer ser árbitro para convertirse en jugador.