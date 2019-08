Del requetebién, al requetemejor

Por Arlequín

Como usted sabe, el próximo día uno de septiembre se rendirá el Primer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y desde ya, conservadores, prensa fifí, miembros de la mafia del poder y demás fuerzas retardatarias preparan su arsenal de críticas para negar los avances y logros de la 4T.

Pero usted tiene aquí a su bien portado Arlequín para hacerle ver que hay otros datos. Y si, aun así, decide creerle a los neoporfiristas, al menos lo hará de manera informada.

El resumen del Presidente será, no lo dude, que estamos requetebién, estamos bien y de buenas; estamos al cien, la gente está feliz. Y quizá el único tema de la agenda en el que hay un gran “espacio de oportunidad” es el de la seguridad, aunque no es por falta de voluntad, ¡sino por culpa de las pasadas administraciones, del PRIAN!.. Y él tiene sus datos... A ver, aléguele.

Los logros

Para que vea usted que con la 4T sí hay felicidad completa -gracias a los esfuerzos del actual gobierno-, México se llenó de oro en los pasados Juegos Panamericanos; hubo tantas medallas que hasta al Presidente le tocó la suya. Un logro histórico y eso que el gobierno los mandó a Perú como a la Bartola, con sus dos pesotes. Así que el nuevo gobierno demostró claramente que la austeridad republicana tiene sus recompensas y que no se necesita derrochar para triunfar.

Claro que los conservadores dirán que lo de las medallas de los atletas se debe a esfuerzos personales y a los apoyos que recibieron en pasadas administraciones. Y que esas preseas se ganaron a pesar de la 4T y de la indolencia e ineficiencia de la titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara.

Dirán, también, que el Presidente no quería saber de los deportistas y que cuando se dio cuenta de que los atletas estaban haciendo un gran papel de inmediato anunció que siempre sí habría estímulos económicos para los ganadores de medallas.

Incluso dirán que armó un show mediático, para subastar la residencia decomisada a un criminal, para recaudar dinero para los ahora héroes deportivos de la 4T. Pero claro que usted no es tonto. ¡Recuerde la frase del profeta de Macuspana!: “Tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto”. ¿Usted cree que el Presidente sería capaz de hacer una cosa así? ¿Verdad que no?..

Pero eso es solo un tema importante, aunque no del tamaño del tema económico... Los neoliberales, los hijos políticos de Salinas y la prensa fifí le tratarán de vender que todas las señales indican que la economía no está bien, que el crecimiento del PIB -de 0.3%- nada tiene que ver con la promesa de llegar a 2 % en el primer año y 4 % al final del sexenio.

Dirán que estuvimos al borde de una recesión, ¡que la creación de empleo ha caído! Pero no caiga, recuerde que esos son datos de los neoliberales, de aquellos políticos “pirruris que no conocen el país, que no les da el sol, que están blancos, puxhos”.

Pero hay otros datos, los que se obtienen recorriendo el país por carretera, a ras de suelo, no en un avión de lujo que no tiene ni Obama; datos que se obtienen asoleándose en las plazas públicas, escuchando y consultando al pueblo a mano alzada.

Los otros datos, menos científicos, pero eso sí muy sinceros, indican que ¡todo está requetebién!, que ¡la gente está feliz, feliz, feliz! Y con estos datos para que quiere saber detalles...

Porcentajes, tasas, indicadores, calificadoras, promedios, tipos de cambio, esas son cosas de pirruris. A usted lo que verdaderamente le debe de importar es que caigan puntualmente los muy, muy legítimos, y bien ganados apoyos sociales a la gente que los necesita. De lo demás que se encargue el gobierno, que para eso se le paga, con medianía republicana, pero se le paga.

Allá la burocracia y los servidores de la nación... ¡Que ellos se encarguen de las cuentas! Usted confíe a ojos cerrados, recuerde que este es un gobierno cuyo valor más preciado es la honestidad y la honradez; eso es mejor que cualquier medida de control o instituto de transparencia.

Además de los buenos datos y mucha felicidad, el gobierno de la 4T, según el dicho por el propio Presidente tiene buena fortuna. Y dado que Maquiavelo dice que la política es virtud y fortuna, no hay forma de que las cosas en el país puedan ir mal.

Los retos

Hemos visto, hasta ahora, algunas pinceladas de los logros mayores, pero también hay que hablar de los retos. Coincidirá usted en que el mayor reto de la 4T es revertir los altos índices de inseguridad y violencia, así como combatir la corrupción.

Como en los exámenes, empecemos por las fáciles. Gracias al éxito de la depurada técnica de la escoba -una aportación de la 4T para el mundo-, que implica barrer las escaleras de la corrupción de arriba hacia abajo, hace unas semanas el Presidente dijo:

“Ya les puedo decir que estoy a punto de declarar, de proclamar, que se terminó la corrupción arriba o que ya no hay corrupción tolerada arriba”. Como esa declaración fue del pasado 31 de julio, no dude usted que uno de los grandes anuncios del Primer Informe de Gobierno del uno de septiembre será la declaratoria de muerte de la corrupción.

Así que, acabado el problema de la corrupción, vayamos a las difíciles.

Junio con sus tres mil 82 homicidios dolosos y feminicidios fue el mes más violento de la actual administración y, en julio, se vivió el segundo peor mes con tres mil 71 homicidios. Las cifras acumuladas señalan que el primer semestre de 2019 es el más sangriento desde que se tiene registro.

El primer semestre de 2018, con el gobierno neoliberal, se registró un acumulado de 16 mil 714 asesinatos y feminicidios, mientras que el primer semestre, ya totalmente bajo el gobierno de la 4T, la cifra se elevó a 17 mil 608. Así que, en efecto, aquí hay un reto.

Pero con estas cifras los conservadores querrán promover el discurso de que el Presidente dijo que la situación en materia de seguridad iba a mejorar poco a poco, pero en realidad va empeorando poco a poco. Quizá dirán que la Guardia Nacional –que no es militar- no ha funcionado.

Incluso los muy cínicos que iniciaron la guerra, que patearon el avispero, durante las administraciones del PRIAN, son capaces de comenzar a llamar a las miles de víctimas “los muertos de AMLO”, y eso si ya calienta, porque no “somos iguales”.

Ahora ya conoce unos y otros datos, así que siéntese cómodamente y prepárese para que el informen que ahora usted vive feliz en el país que siempre soñó... Que aún faltan algunas que otras cosas por enderezar, pero que se han excedido las expectativas. En campaña se decía que íbamos a estar mejor con López Obrador, pero la próxima semana, se enterará que ¡no solo estamos requetebién, sino que vamos a estar requetemejor!

ME CANSO GANSO: Y usted ¿tiene otros datos? “Lo voy a decir, hasta se los adelanto. En mi informe, el pueblo está feliz, feliz, feliz. Hay un ambiente de felicidad, el pueblo está muy contento, mucho muy contento, alegres. Entonces, no hay mal humor social. (Andrés Manuel López Obrador, 19 de agosto de 2019).

***En la Imagen principal: el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Carlos Mejía. El Universal