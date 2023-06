Conozca quién será la corcholata ganadora

En estos días de bochorno, en los que se extrañan los vientos cuaresmeños, la pregunta que está en todas las mesas es: ¿quién será la corcholata ganadora?

Y, de inmediato, vienen los sesudos análisis políticos: “claro que #EsClaudia”, dice uno de los comensales, con el poderoso argumento de que “es la consentida del Presidente”. En el otro extremo de la mesa, se escucha: “es Marcelo, a él lo apoyan las clases medias, es moderado y como no es radical sumará a morenistas y antimorenistas”. Otro más dice: “no, ni una ni el otro, el bueno es Adán, es como su hermano, habla igualito que AMLO, pero más rapidito”. Y el cuarto en la mesa, quien algunos piensan que, por alguna inexplicable razón, podría decir que es el zacatecano, dice muy convencido: “pues yo no se quién sí será, lo que puedo garantizar es que Monreal, no será, para mí que a ese gallito ya le dieron su maicito”.

Pero, usted querida lectora, querido lector de este diario, no tiene que desgastarse en hacer análisis, pues para eso tiene en exclusiva su Arlequín de cabecera, quien le dirá el nombre de la corcholata ganadora del 2024 y con un margen de error de 0%.

Y, para hacerlo más emocionante, primero le proporciono algunas pistas y al final usted mismo deducirá quién es la corcholata que se llevará el premio de gobernar a partir del 1 de octubre de 2024.

Primero que nada, debe recordar que quien gane la elección presidencial de 2024, no solo tiene la tarea de gobernar a los mexicanos, esa solo es la parte sencilla del trabajo, el verdadero reto para la próxima persona que se siente en la silla del águila, será continuar con la Cuarta Transformación del país, lo que no es nada sencillo pues, pese a los esfuerzos realizados por la actual administración, aún quedan muchos aspiracionistas, clasemedieros y fifís que están en contra del gobierno del pueblo y haciendo lo posible por frenar el “humanismo mexicano”, modelo creado en Tabasco para el mundo, por el presidente Andrés Manuel López Obrador .

Corcholatas presidenciales piden a Ebrard paciencia para definir reglas de elección de candidatos a la presidencia. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Pensando en el bienestar de todos los mexicanos, el mejor presidente que México ha tenido (no, no es Benito Juárez, ahora es el segundo mejor, AMLO es el primero), ya ha pensado en la manera en la que la continuidad de la 4T está garantizada.

En el plan maestro de AMLO, en realidad, lo menos relevante es quién sea la corcholata que salga con vida del palenque que se armó para determinar que gallo descabezará a los otros dos, (o tres pues, perdón Monreal).

Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Lo verdaderamente importante es que AMLO, quien ya viene cuando los demás apenas van, creó la fórmula perfecta: el que gane el proceso, es decir quien sea el mejor en la encuesta, será la o él candidato presidencial, y los otros dos (carajo Monreal, tres) tendrán que apoyar la campaña de quien gane. Y, el premio para el segundo lugar será la coordinación de la bancada de Morena en el Senado. El que quede en tercer lugar, se convertirá en el jefe de la fracción morenista en la Cámara de Diputados.

De esta manera, el Ejecutivo y el Legislativo serán para las corcholatas de AMLO, quienes se encargarán de que la Cuarta Transformación dure al menos los 100 años, más tiempo de lo que duró el PRI en el poder.

Aunque usted sea de esas raras personas que no están de acuerdo y no simpatizan con el Presidente, tendrá que reconocer la jugada maestra de AMLO. Solo faltaría que se pudiera poner al titular del Poder Judicial para que esto fuera, como diría Adán Augusto, “el mundo ideal”.

Y si está usted por decir que esto es como un dedazo al puro estilo priista, yo me adelanto, y le digo que no, no y no, que eso es falso de toda falsedad.

Los presidentes emanados del PRI usaban un solo dedo, pero recuerde lo que todas las mañanas nos repite el Presidente: “no somos iguales”. Y claro que no son iguales, como va usted a comparar, los priistas usaban un solo dedo, AMLO, utiliza tres.

En el primer año del siglo XX, en 1901, debutó en las Grandes Ligas el pelotero Mordecai Brown, un lanzador que años después logró convertirse en una figura del beisbol de los Estados Unidos, con la peculiaridad de que debido a un accidente perdió dos dedos de la mano derecha y solo lanzaba con los restantes. “Tres dedos”, como lo apodaban venció siempre a sus adversarios y llevó a los Cachorros de Chicago a ganar las series mundiales de 1907 y 1908.

Como buen beisbolista, y mejor estratega político “Tres dedos López”, ha garantizado a la patria que sin importar lo que pase, si su partido gana la elección presidencial de 2024 -cosa que la oposición le está facilitando mucho- la continuidad de la Cuarta Transformación está garantizada, y como Mordecai habrá vencido a sus adversarios con tres dedos.

Ahora, antes de conocer el nombre de la corcholata ganadora, hagamos un pequeño ejercicio de prospectiva.

Si la inescrutable encuesta de Morena da como resultado que #EsClaudia tiene el primer lugar, Marcelo el segundo y Adán el tercero. AMLO le habrá regalado a México su primera mujer presidenta, y por ello, pasará a la historia. Si es Marcelo primer lugar; #Es Claudia, segundo, y Adán Augusto, tercero, AMLO habrá cumplido su compromiso de lealtad con Marcelo, quien en 2012 no cedió al canto de las sirenas y se alineó para dejar pasar a López Obrador a la candidatura presidencial. Entonces, el tabasqueño pasará a la historia como el mejor Presidente, justo y leal. Y, además, dejará en el Senado a su más fiel escudera que no permitirá que le salga lo fifí a Marcelo y como segundo dique de contención, estará el fiel Adán en la Cámara de Diputados.

EL rechazó implementar medidas cautelares contra Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal por distintas denuncias

Y si Adán sale al frente en la encuesta, AMLO habrá dado una muestra de hermandad, pues ha señalado que él es como su hermano y pasará a la historia como el presidente tabasqueño que dejó en su lugar a otro tabasqueño. En este escenario #Es Claudia y Marcelo vigilarán desde el puesto que les toque en el Legislativo a que el hermano Adán no se desvíe del camino que le hermano mayor le marcó.

¿Con todos estos datos ya dedujo quién es la corcholata ganadora?

Una pista más, la última. Sus iniciales son cuatro letras, comienzan con A y terminan con MLO.

¡Felicidades! Acertó, ahora ya sabe usted, antes que nadie, y sin esperar hasta el 6 de septiembre, quien será la corcholata ganadora.

En su campaña de 1910, Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia dijo: “Sufragio efectivo no reelección”, pero nadie dijo que, acomodando algunas fichas, corcholatas en este caso, se puede seguir gobernando, o transformando, el país sin necesidad de reelegirse.

¡Nuestro mandatario es un genio!

ME CANSO GANSO. Parece campaña, se mueve como campaña, huele a campaña, pero no es campaña. -

Si hay algo que molesta al presiente López Obrador es la hipocresía y la simulación, por eso, alguien le debe decir que en Morena están simulando que no hay una campaña por la candidatura presidencial. Hay frases de campaña, hay spots en redes sociales y medios digitales, hay por todo el país miles de kilómetros de bardas pintadas con los nombres de los aspirantes presidenciales morenistas, hay miles de anuncios espectaculares en calles y carreteras, e incluso la y los aspirantes renunciaron a sus cargos para buscar la candidatura. Y pese a todo esto, dicen que no hay campaña para elegir al candidato presidencial, que solo se trata de una competencia para designar al "Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación". ¿Cuál simulación?