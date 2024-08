AMLO, ni pelele ni ingenuo

Aunque bien podría ser que ni siquiera se acuerde que él la autorizó, el presidente Joe Biden, le hizo una mala jugada a Andrés Manuel López Obrador, a ese gran tabasqueño que no ha hecho otra cosa que ayudar a los Estados Unidos.

Nunca más cierta aquella trillada, pero puntual, frase de que Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses, y al grito de “remember El Alamo” las fuerzas estadounidenses entraron a territorio mexicano para extraer del país al último de los capos de la vieja guardia, Ismael “El Mayo Zambada”, y a uno de los retoños de su compadre “El Chapo Guzmán”, Joaquín Guzmán López, alias “El Güero Moreno”.

Y no solo se trata de la ofensa de que se violó la soberanía nacional, pues es claro que las agencias de Estados Unidos planearon y ejecutaron una operación en México sin avisar al gobierno del “amigo” López Obrador, sino que además se burlan de él y de su gobierno con el cuento netflixiano de que el viejo y experimentado capo, fundador del cártel de Sinaloa, quien por medio siglo evadió a las autoridades de México y de Estados Unidos, fue engañado por un plebe para llevarlo hasta un avión y luego llevarlo en ella a territorio estadounidense, y todo, sin que lo supieran las autoridades de aquella nación.

Es decir, según la versión que Estados Unidos le dio al gobierno de México sobre la captura de Zambada y Guzmán López, las cosas sucedieron, más o menos así: “El Chapito”, Joaquín Guzmán López, un día se despertó y dijo: “Me voy a levantar muy temprano y con engaños me llevó al viejón (de 76 años) a una pista, lo subo a un avión, despegamos y cuando estemos en el aire voy a marcar al FBI y les voy a decir que voy volando hacía Estados Unidos, y cuando aterricé me entrego y, de regalo, les llevó a “El Mayo” Zambada, qué puede fallar”.

Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada. Foto: Especial

Ese montaje no lo podría haber imaginado ni García Luna, y si a usted le dio risa la versión que Estados Unidos entregó a su “amigo” AMLO, él no solo le debe haber causado enojo, sino decepción ante tanta ingratitud.

De qué sirvió haber ayudado tanto a Donald Trump como a Joe Biden a evitar que los Estados Unidos sufran de la mayor oleada de migrantes de la historia. Les ha puesto a su disposición decenas de miles de soldados mexicanos en nuestra frontera para detener el flujo, les ha permitido que los migrantes esperen en suelo mexicano a ser recibidos por las autoridades estadounidenses para decidir si son aceptados o no en aquella nación. Les ha dado a los migrantes permisos de trabajo y a muchos de ellos dinero en efectivo para regresar a sus países si así lo desean.

El presidente estadounidense Joe Biden, durante un mitin en Raleigh, Carolina del Norte y Donald Trump, en un acto de campaña en Chesapeake, Virginia. Fotos: de Jim Watson. AFP y EFE

AMLO, incluso, ha dado fondos a naciones de Centroamérica para apoyar programas sociales que eviten que algunos de sus ciudadanos decidan migrar.

Tanto a Trump como a Biden los ha llamado amigos. Recibe en Palacio Nacional a su embajador, Ken Salazar, más seguido que a muchos miembros de su propio gabinete. Recibió a Biden y antes, a la vicepresidenta Kamala Harris, y aunque, se confundió y la llamó Kabala, le dijo presidenta y no vicepresidenta (¿algo sabrá?).

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, a su llegada a Milwaukee, en Wisconsin, donde hará un acto de campaña. FOTO: JIM VONDRUSKA. AFP

Y, salvo algunos pleitos con el Departamento de Estado,(al que ha llamado “departamentito”) cuando esa dependencia ha tenido el atrevimiento de criticar la falta de respeto a los derechos humanos por parte del gobierno mexicano, además de varios choques con la agencia antidrogas, la DEA, AMLO ha sido un presidente muy colaborador con Washington.

Por todo esto, no se vale que no le digan la verdad, y ahora sí, ya lo hicieron enojar y además de dejarles claro de que no somos amigos y no “peleles” su paciencia se está agotando y Estados Unidos ha dejado pasar una semana y no responde a sus preguntas: “¿En dónde fue que abordaron el avión? ¿Qué tipo de avión? ¿Por qué, si el acuerdo era con uno, llegan dos? El abogado del señor Zambada dice que lo sometieron. ¿En dónde? ¿Quiénes? ¿Participaron en territorio mexicano agentes del gobierno de Estados Unidos, de qué agencias?

"Si, si, si, a los amigos se les tiene paciencia y no hay que desesperarnos. Nosotros no somos alcahuetes de nadie, nosotros representamos al pueblo, no somos peleles, no somos títeres de nadie, de ningún gobierno extranjero”, dijo ayer AMLO.

Así que, el presidente les podrá ayudar a cuidar sus fronteras y hacerles muchos favores más, pero ser su pelele jamás.

Ni pelele, ni ingenuo que se crea que “El Chapito” y “El Mayo” le cayeron a las autoridades estadounidenses (literalmente) del cielo. Lo único que le falta a la versión de Estados Unidos sobre la caída del El Mayo y el Chapito, diría AMLO, es el tonto que se las crea.

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Foto: Especial

Ismale "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. Foto: Especial

ME CANSO GANSO. – NARCOS Y CAMPAÑA

Trump prometió que de llegar a la presidencia de EU enviaría a México a sus Fuerzas Armadas a acabar con los capos del narcotráfico, Biden se le adelantó.

ME CANSO GANSO II. – ¿Y qué hay con el amigo Maduro?

Y si a los amigos hay que tenerles paciencia ¿cuánto tiempo le dará AMLO a su buen amigo Nicolás Maduro para que presente las actas y las pruebas de que ganó las elecciones del pasado domingo?