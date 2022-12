2022, el complot contra la 4T, ¿qué sigue?

¡Ajajá! Por fin, después de cuatro años apareció el peine. Si por momentos usted se había preguntado por qué si la gloriosa Cuarta Transformación trabaja tanto, no roba, no miente y acabó con la corrupción en el país, las cosas no le salen bien. Ahora ya lo sabe, detrás de todo lo malo y lo que no funciona, está un grupo de oligarcas conservadores saboteando los esfuerzos del gobierno y haciendo lo posible por perjudicar al nuevo apóstol de la democracia, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿No le parece sospechoso que los niveles de violencia en el país estén peor que en los obscuros sexenios del panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto? ¿No se le hace raro que si el Presidente se levanta todos los días a las cinco de la mañana, “hace sus necesidades, se rasura, se baña, se peina con vaselina y un poco de moco de gorila, se cambia” y a las seis en punto ya está junto con todos los miembros de su gabinete de seguridad buscando combatir el crimen y abatir los niveles de violencia, la situación de inseguridad en el país este cada día peor?

La única respuesta posible es que alguien está trabajando para que los crímenes y la violencia no cedan, y que la sociedad culpe de esta situación al presidente López Obrador.

Lo mismo sucede con las obras emblemáticas. Mentes conservadoras y fifís hacen maniobras para convencer a millones de mexicanos a las principales líneas aéreas de que no usen el flamante Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que además de muy bonito, es la mejor terminal área del América Latina, según los datos de AMLO, que como usted sabe, son otros, y son los correctos.

Esas mismas fuerzas del mal están haciendo lo posible, y lo están logrando, para que la nueva refinería de Dos Bocas, en construcción en Paraíso, Tabasco, no produzca ni un solo barril de gasolina antes de 2024, pese a que se había anunciado que la producción iniciaría, temprano en 2023. Además, esos malévolos, no solo están retrasando la obra, sino que están perjudicando la reputación de la secretaria Rocío Nahle, y, desde luego, la imagen del Presidente, quien queda como un mentiroso que prometió que la refinería estaría en funciones plenas en 2023, situación que ya no es posible.

Y en el caso del Tren Maya, estas hordas de retrógrados derechistas, incluso se han amafiado con ecologistas que consideran como un ecocidio tumbar unos cuantos cientos de miles de árboles, afectar un puñado de especies animales y acabar con inservibles cavernas y cenotes, para dar paso a un ferrocarril que llevará progreso al sureste del país y que beneficiará a los pobres. Quieren presentar ante el mundo a un Presidente enemigo del medio ambiente, cuando si hay alguien que ame a la madre tierra es López Obrador. Cómo estará de comprometido con el medio ambiente que es aliado político del Partido Verde Ecologista de México.

Este oscuro grupo conservador, también se ha encargado de manipular el mercado mundial de fármacos para esconder los medicamentos, en general, y en especial los que se usan para atender a niños con cáncer, con el fin de generar desabasto en México, y por supuesto, hacer quedar mal al Presidente, quien prometió que el país tendría un servicio sanitario de clase mundial y con un abasto puntual de medicamentos. Del mismo modo, urdieron una pandemia mundial con el único fin de perjudicar al presidente AMLO. Quien, pese a tener un equipazo, que no tuvo ni Trump, y no tiene ni Biden, encabezado por la joya médica llamada Hugo López Gatell, registró un número muy alto de muertes por Covid.

Los conservadores contrarrevolucionarios no descansan ni por un minuto, solo piensan de día y noche como perjudicar al Presidente. Todos los días algunos medios de comunicación se dedican a criticar al gobierno de AMLO y a señalar su errores, abusos y actos de corrupción. Habrase visto mayor acto de ataque. ¿En que democracia que se precie de serlo los medios critican a los gobiernos? ¿En qué país civilizado los medios no se dedican a aplaudir y lanzar loas al Presidente?

Medios y periodistas están incurriendo en actos blasfemos, apátridas, y verdaderamente cobardes, al criticar al líder que surgió del pueblo, a un hombre que ya ni siquiera se pertenece a él mismo, sino que es patrimonio de los mexicanos.

Hablar así del mejor Presidente que ha tenido México, el más querido, el más sencillo, el más feminista, el más honrado, el más justo, el más demócrata, el más sincero, el más austero, el más eficiente, el más ecologista, el más humanista, el más todo, es una verdadera infamia, alentada y auspiciada por los conservadores, quienes se han encargado en convertirlo también en el más atacado en la historia, en un verdadero mártir moderno.

Pero el acto supremo de ataque, ya un verdadero complot, es el que se dio la semana pasada cuando ante la desesperación por el fracaso de todas las campañas que han emprendido para atacarlo, y que no han logrado debilitarlo, de plano, las fuerzas conservadoras fraguaron el asesinato, afortunadamente fallido, del famoso periodista Ciro Gómez Leyva, con el único fin de perjudicar al presidente López Obrador. Las balas, que venturosamente, no recibió el periodista, sí impactaron en el pecho del Presidente, quien afortunadamente tiene un blindaje moral, más resistente que la de cualquier camioneta.

Hasta dónde pensaran llegar estas fuerzas malignas para tratar de acabar con el Presidente.

¿Qué sigue?

¡Afortunadamente, 2022 ya se va!

DESCANSO GANSO.- Este Arlequín se tomará vacaciones de fin de año. Le aviso, querida lectora, querido lector, para que no vaya a culpar al señor Presidente por la desaparición de esta columna, que estará de regreso en un par de semanas. ¡Felices fiestas!