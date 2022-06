Personal Finance Managers: ¿Cómo pueden ganar los bancos el mercado?

El deseo y la necesidad de los consumidores de adquirir conocimientos financieros está creciendo rápidamente, y los clientes financieramente conscientes buscan cada vez más monitorear de cerca su salud financiera. La gran cantidad y variedad de aplicaciones y herramientas para la gestión de finanzas personales (Personal Finance Managers, PFM por sus siglas en inglés) que existen hoy en día son un indicador de la alta demanda que existe por estos productos y servicios. Las fintech están atendiendo esta tendencia mucho mejor que los bancos tradicionales y los clientes se están dando cuenta de esto. Por lo tanto, ¿qué pueden hacer los bancos para afrontar este reto? ¿Qué son exactamente los Gestores de Finanzas Personales (PFM)? ¿Cuáles son sus beneficios? En este artículo ahondaremos en estos temas.

¿Qué es un PFM?

En la actualidad, muchos bancos ofrecen el servicio de PFM como parte de su aplicación de banca móvil. Sin embargo, la mayoría de los bancos están ofreciendo PFM básicos. Un PFM básico proporciona funcionalidades simples de seguimiento de gastos y generación de presupuestos para ayudar a las personas a controlar y entender cuánto están gastando y en qué. Además, reúne datos de diferentes cuentas de clientes que tienen con distintos bancos y aseguradoras para brindarles una vista consolidada de su salud financiera. Por otro lado, un PFM avanzado proporciona funcionalidades adicionales, como brindar asesoramiento financiero personalizado basado en un análisis automático de las transacciones de los clientes.

¿En qué aspectos se están quedando atrás los bancos comparado a las Fintech?

La mayoría de los bancos se han dado cuenta de que los gestores de finanzas personales son una oportunidad para mantener a sus clientes involucrados, interesados y para agregarles valor. Sin embargo, sus aplicaciones de PFM no están cumpliendo las expectativas básicas de sus usuarios, por ejemplo, muestran la información y datos con una interfaz limpia y atractiva, pero esto no es suficiente para que los clientes sigan usando la aplicación. Brindarle una experiencia personalizada a los clientes es un diferenciador clave. Con los avances en machine learning e inteligencia artificial de hoy en día, las herramientas de PFM no solo deben brindar información valiosa y asesoramiento financiero personalizado, sino también hacer predicciones precisas.

De hecho, la personalización y la generación de información relevante son factores críticos para el éxito de los PFM. Los clientes están acostumbrados a recibir contenido personalizado en sus redes sociales, sitios de compras en línea, plataformas de streaming de música y películas, y esperan lo mismo de su aplicación PFM de banco . Es exactamente aquí donde los PFM desarrollados por bancos se están quedando atrás.

Por lo tanto, a pesar del creciente interés y demanda por estas herramientas digitales, los bancos están fracasando en atraer a los clientes para usar las funcionalidades PFM en sus propias aplicaciones nativas. Esto significa que muchos consumidores que quieren tener un seguimiento de sus finanzas personales prefieren hacerlo por medio de aplicaciones de terceros de fintechs y neobancos.

¿Qué pueden hacer los bancos para afrontar este desafío?

Los bancos deben invertir tiempo y recursos para entender qué necesitan como prioridad los clientes, en lugar de pensar en agregar nuevas funcionalidades solo porque suenan interesantes. Además de esto, deben determinar cuál funcionalidad facilitará la vida de sus clientes. También deben desarrollar e implementar rápidamente herramientas PFM de próxima generación que empoderen a sus clientes con información importante y granular sobre sus patrones de gasto y con asesoramiento sobre presupuestos personales desde cualquier lugar.

Desarrollar o mejorar soluciones PFM generalmente implica un mejor entendimiento de los datos de clientes, la implementación de análisis de datos sofisticados, apalancarse de las APIs del Open Banking y generar experiencias digitales refinadas. Para los bancos, lograr estos objetivos rápidamente implica asociarse para obtener las capacidades necesarias. Por lo tanto, para desarrollar mejores productos PFM y tener un go-to-market más rápido, los bancos deben estar abiertos a asociarse con terceros. Estas asociaciones pueden ayudar a los bancos a crear rápidamente aplicaciones independientes o mejorar su oferta de PFM existente.

El otro desafío al que se enfrentan los bancos es su habilidad para reunir y gestionar datos. Como sucede en otras áreas bancarias que necesitan mejorar, los sistemas heredados permanecen como la barrera más grande. En el contexto de las PFMs, los bancos tienen dificultades principalmente en conectar sus sistemas y datos. Idealmente, la actualización, mejora o desarrollo de un PFM debería ser parte de un plan general de transformación digital, con los datos en el centro de esta transformación.

Adicionalmente, el uso y la explotación de los datos para brindar recomendaciones personalizadas es un factor crítico para el éxito de los PFM. Por ejemplo, para realizar análisis de datos transaccionales, que es una parte integral de los PFM modernos, se deben aplicar modelos de machine learning. En la mayoría de los casos, desarrollar un algoritmo como este requiere atraer talento nuevo o invertir significativamente en mejorar las habilidades del equipo interno. Dado que hay muchas otras funcionalidades de los PFM que se deben implementar - así como otras prioridades de la banca digital - buscar estos desarrollos por medio de outsourcing puede ser mucho más eficiente.

Además, con la llegada del Open Banking, las empresas fintech ahora pueden recopilar datos de una variedad de fuentes, permitiendo mejor que nunca tener una vista completa de la salud financiera de los consumidores. Esto complica aún más el objetivo de los bancos de mantener sus aplicaciones como la principal fuente de información y asesoramiento financiero personal. Por lo tanto, los bancos deben hacer uso del Open Banking y de la agregación de datos de otras empresas financieras con las que se relacionan los clientes, con el objetivo de desarrollar mejores PFM.

Ankit Sharma, PwC Financial Services Advisory, Mexico