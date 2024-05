Pagos digitales: Factores que impactan en su adopción

Es evidente que los pagos digitales están transformando la naturaleza de las transacciones entre compradores y vendedores, así como la distribución de salarios, pagos de bienestar, pensiones y beneficios de protección social.

La tendencia mundial de digitalizar los pagos ha experimentado un crecimiento significativo en ciertos países, tanto en términos de volumen como de valor. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, aún queda mucho trabajo por hacer para aumentar su adopción. La implementación de estos se ha convertido en una prioridad importante para numerosos países debido a la multitud de beneficios que aporta a todo el ecosistema.

Los Sistemas de Pagos Instantáneos están impulsando específicamente el crecimiento de los pagos digitales a nivel mundial. Estos sistemas facilitan la transmisión de mensajes de pago y la disponibilidad de fondos finales al beneficiario en tiempo real o casi en tiempo real, operando prácticamente las 24 horas del día, los siete días de la semana (24/7).

El cambio de efectivo a pagos digitales tiene el potencial de reducir los costos de transacción y mejorar la transparencia, la trazabilidad, la seguridad y la inclusión financiera. Además, puede llevar a una mayor eficiencia de costos para el sector bancario. A largo plazo, la infraestructura que respalda los pagos digitales también puede permitir la provisión digital de otros servicios esenciales como crédito, ahorros, remesas y seguros, que son componentes clave para lograr una inclusión financiera de alta calidad.

Sin embargo, es importante reconocer los riesgos asociados con los pagos digitales, incluyendo violaciones de seguridad, preocupaciones de privacidad e incertidumbres derivadas de fallas en la red y problemas técnicos. En consecuencia, estos riesgos tienen el potencial de acentuar las divisiones financieras existentes. Una atención insuficiente a estos aspectos puede disminuir los beneficios para el ecosistema y resultar en resultados contraproducentes y una adopción retrasada.

Por lo tanto, es imperativo examinar a fondo los factores que contribuyen a una mayor adopción y uso de los pagos digitales. Es evidente que ciertos países han realizado un progreso significativo en su curva de adopción, mientras que otros están rezagados. He estado investigando esta pregunta recientemente: ¿Cuáles son los impulsores clave que pueden aumentar la adopción y el uso de los pagos digitales? Aquí están mis ideas al respecto.

Aumentar la adopción de los pagos digitales requiere un enfoque integral y multifacético, ya que no existe una sola palanca que pueda impulsar esta adopción por sí sola. Varios factores importantes contribuyen a la adopción de los pagos digitales, aunque no están enumerados en ningún orden específico de prioridad. Estos factores incluyen la penetración de internet, la alfabetización digital, la asequibilidad de los dispositivos, así como abordar las preocupaciones relacionadas con la confianza, la seguridad y la confiabilidad. Si bien cada uno de estos factores es necesario, por sí solos no son suficientes para impulsar una adopción generalizada.

Comprender los factores conductuales y las preferencias del consumidor es crucial para comprender los beneficios y costos potenciales de los pagos digitales para un grupo diverso de usuarios. Además, es igual de importante abordar las preocupaciones relacionadas con la privacidad, la seguridad y la confiabilidad, especialmente en situaciones que involucran interrupciones de red o de energía y emergencias.

Las interfaces o aplicaciones fáciles de usar, como las billeteras digitales, desempeñan un papel importante en impulsar una adopción rápida y garantizar el uso continuo de los pagos digitales. Estas interfaces fáciles de usar contribuyen a la mayor difusión y aceptación de los pagos digitales.

En el lado del comerciante, algunos países han implementado cambios importantes en las políticas, como la Tasa de Descuento Cero para el Comerciante (Zero MDR), para impulsar la adopción. Estos cambios en las políticas brindan incentivos y beneficios a los comerciantes, lo que contribuye a tasas de adopción más altas.

En conclusión, aumentar la adopción y el uso de los pagos digitales requiere un enfoque integral y multifacético. Al centrarse en factores como la penetración de internet, la alfabetización digital, la asequibilidad de los dispositivos, la confianza, la seguridad, la confiabilidad, las preferencias del consumidor, las interfaces fáciles de usar y los incentivos para los comerciantes, podemos crear un entorno propicio para la adopción generalizada de los pagos digitales.

Todos los puntos mencionados anteriormente deben tenerse en cuenta cuidadosamente al formular políticas relacionadas con la adopción de los pagos digitales. Es crucial enfatizar que los pagos digitales no deben verse como un fin en sí mismos, sino como una herramienta para mejorar la eficiencia de los mercados y las sociedades, lo que finalmente conduce a un bienestar mejorado y a un mayor nivel de vida.

Para comprender completamente hasta qué punto los pagos digitales contribuyen a estos objetivos generales, así como la distribución de costos y beneficios entre diferentes partes interesadas, es imperativo obtener una comprensión integral. Tal comprensión es fundamental para lograr cambios y avances significativos en la sociedad.

Ankit Sharma, PwC Financial Services Advisory, México