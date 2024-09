Felices 14 años, Capitán Swing

Este 2024, la editorial española Capitán Swing celebra 14 años de una existencia diletante. Creada por iniciativa del editor español Daniel Moreno, se ha regido por la consigna de alimentar debates en la comunidad lectora hispanoamericana sobre el funcionamiento del mundo que habitamos.

Capitán Swing es un proyecto que está constituido fundamentalmente por sus editores, quienes creen en la vocación de trabajar en soledad con los libros, es decir, rehúyen la vida de coctel que caracteriza a ciertos círculos intelectuales en aras de consolidar una identidad crítica a través de cada obra que se publica bajo su supervisión.

Un aspecto que en ocasiones pasa desapercibido para el lector, pero que forma parte fundamental del producto que llega a sus manos, son los procesos curatoriales: el diseño, la elección del papel, las notas, los apéndices, los índices y la tipografía, entre otros elementos. Estos contribuyen sustancialmente a la creación del significado que entraña la lectura y constituyen diferenciadores de calidad que las casas editoras independientes pueden y deben emplear para sí.

Viñeta de Adame

Una editorial es también una cosmovisión política y social, como bien expresó Moreno en una entrevista: “Para Capitán Swing, los libros deben ser elementos de placer y disfrute a la vez que herramientas […] culturales con las que ampliar y profundizar en nuestra propia realidad y sus conflictos”. Con esta premisa, la primera obra publicada por el sello fue Florencia Insurgente, de Nicolás Maquiavelo, en principio por tratarse de un texto que, por su antigüedad, estaba libre del pago de derechos, pero también porque se trataba de un libro de difícil acceso en español que, además, comunicaba la efervescencia revolucionaria que motivó una rebelión contra la familia Médici.

Después de ese primer paso marcado por la osadía, el proyecto ha ido madurando, siendo fiel a sus directrices originales. El círculo editorial presume de leer todos los manuscritos originales de los títulos que aparecerán bajo su sello, en el entendido de que es mucho más importante crear una selección coherente y unificada que dar con un éxito en ventas.

Jaime Vallcorba, fundador de editorial Acantilado, opinó acerca de la importancia de un inventario desafiante y nutrido: “Me parece que nuestra labor se puede entender de dos modos: por una parte, el de quien se dedica a publicar libros que el público ya sabe que quiere y, por otra parte, el de quien le ofrece al lector aquellos libros que quizás no sabe que quiere —que es en el que a mí me gusta trabajar—. Son dos cosas muy distintas. En buena medida me gusta hacer un trabajo de explorador para proponer un catálogo y crear una biblioteca propia dirigida a un público con el que pretendo sintonizar”.

El catálogo de Capitán Swing es una rara avis en el panorama contemporáneo, ya que está integrado por más de 400 textos clasificados en cuatro secciones: la colección de ensayo, la de narrativa, la de obras ilustradas y la de e-books. En estas, se agrupan escritos sobre ciencias sociales y literatura universal.

Capitán Swing se mantiene fiel a lo que autores de “Bibliotecas”, un texto de su colección, mencionan: “la pura condición del libro es un elemento clave para su éxito, como también su versatilidad: manual, tótem, enciclopedia y fuente de entretenimiento”. Asimismo, tal como manifiesta su portal, resalta el poder del libro como una forma de “combatir la idiocracia dominante y evitar tropezar con las mismas piedras”.