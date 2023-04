Apuntes sobre Marie José Tramini X

En una carta del 14 de febrero de 1966, Paz le contó a Jean Clarence Lambert los detalles de su boda con Marie José Tramini: “Gracias por tus felicitaciones. Sí, nos casamos el día 20 de enero, en el jardín, ante un juez indio, tres testigos —el Embajador de Argelia, Sham Lal (un escritor) y Krishen Khanna (un pintor)— bajo un gran árbol nim y en presencia de muchas ardillas, loros, milanos, águilas, cuervos, bulbules, hormigas, mirlos, lagartijas y otros pájaros y bestias —los únicos invitados. Un matrimonio al aire libre como homenaje al amor libre”.

“Chuang-tse le pidió al cielo sus luminarias/ sus címbalos al viento/ para sus funerales/ Nosotros le pedimos al nim que nos casara”.

Ángel Gilberto Adame (viñeta)

La pareja se encontraba en Nueva York ya que el poeta había aceptado impartir una cátedra en la Universidad de Cornell. Los detalles de esa invitación se encuentran en una misiva del 25 de agosto anterior, dirigida al ministro Antonio Carrillo Flores:

“Distraigo su atención para exponerle un pequeño asunto: la Universidad de Cornell (Ithaca, Nueva York) ha organizado un año latinoamericano que comprende el segundo semestre lectivo de 1965 [...] Han invitado a muchos profesores, escritores y artistas de Hispanoamérica y Brasil para que participen en estos cursos. El Vice-Presidente de los Estados Unidos los inaugurará. A mí me han invitado como escritor en residencia, por un periodo de cuatro meses. Respondí que en principio me parecía difícil aceptar la invitación, sobre todo porque la inauguración de los cursos coincidiría con la celebración de la exposición ‘Retrato de México’ en Delhi (septiembre). Me contestaron reiterándome su interés y sugiriendo el primer semestre de 1966, (del 1º. de febrero a fines de mayo). Les he contestado que, antes de darles una respuesta definitiva, debería someter el asunto a la consideración de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México”.

En la misma carta a Lambert, Paz relató que habían estado muy cerca de perder la vida: “El 24 salimos hacia los Estados Unidos —vía Bombay, Beirut, Roma, Niza, Nueva York. Por un azar extraordinario —o, más bien, por la intuición de Marie José— no tomamos el avión de Air India que se estrelló en los Alpes —más de cien muertos, entre ellos el director del Instituto de Ciencias Nucleares de Bombay”.

La tragedia del vuelo 101, un Boeing 707-437, tuvo lugar precisamente el día 24 de enero. El avión se estrelló en el Mont Blanc dejando un saldo de 117 occisos. La ruta programada de la nave inició en Bombay con destino final en Londres, con tres escalas: una en Nueva Delhi, otra en Beirut y la última en Ginebra.

De acuerdo con la investigación, la causa del accidente tuvo como origen un yerro del piloto. Poco antes de aterrizar en Ginebra, el capitán creyó detectar una falla en el radar, pues creía que ya habían pasado la cresta más alta de la montaña. Entonces solicitó instrucciones al controlador para corregir la ruta, sin embargo, estas fueron entendidas de manera errónea. Estos hechos ocasionaron que la nave colisionara en el mismo lugar donde, en 1950, se había estrellado otro aeroplano: un chárter 245 también de Air India, un Lockheed 749 Constellation.

De inmediato, surgieron las teorías conspirativas que adjudicaban la autoría del incidente a la CIA, como un medio para asesinar al físico nuclear indio Homi Bhabha, colocando una bomba en la bodega.

Luego de haber esquivado la muerte al no abordar el vuelo 101 de Air India, la pareja Paz Tramini nunca imaginaría que este no sería el único incidente de aviación que los afectaría.