Fortalecimiento de instituciones públicas única vía para avanzar en democracia

En la Universidad de Colima se llevó a cabo XXXIII Congreso Internacional de Estudios Electorales “América Latina y el Caribe, Elecciones y Virajes Políticos” este acto académico se desarrolló del 11 al 14 de octubre de 2022 y en el que acudieron especialistas de la materia para analizar y reflexionar, qué tanto los procesos electorales han ayudado a la consolidación de la democracia.

El resultado de la discusión entre los especialistas, no es nada alentador, pues en lo que va del siglo XXI, las democracias en todo el mundo se han ido debilitando y se han fortalecido las autocracias, vea usted mismo lo que dice dicho estudio, pág. 14 consultable en: https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf “Según la clasificación de los Regímenes del Mundo, había 89 democracias y 90 autocracias en 2021. Sin embargo, los países autocráticos son mucho más poblados. En 2021, el 70% de la población mundial (5.400 millones de personas) vive en autocracias cerradas o electorales. Apenas el 13% de la población mundial reside en democracias liberales y el 16% en democracias electorales.”

Para México es importante analizar, si vamos bien en el avance, para vivir en democracia plena, pues nuestro país no es ajeno a lo que ocurre en todo el orbe, sobre la degradación democrática y menos aún a las causas que la han debilitado en América Latina.

Después de haber escuchado a los especialistas en este congreso internacional y compararlos con los datos de los organismos internacionales que miden el nivel de democracia en el mundo y confrontarlos con los resultados que tenemos en nuestra nación, nos damos cuenta que la única vía para avanzar en democracia y evitar una caída estrepitosa, es fortaleciendo a las instituciones públicas, no hay otra alternativa, contamos con todo, pero la debilidad del quehacer público, no nada más a detenido en México el avance democrático, si no ha ocasionado su retroceso en los últimos 35 años.

Al analizar el reporte democrático de V-Dem Institute de los años 2011-2021 podemos ver a 15 países con importante avance democratizador y a 33 países que han pasado a una autocratización, o sea, vamos perdiendo terreno a nivel global.

México sigue quedando en el top 40-50% en el índice de países por puntaje de democracia liberal (entendiéndola como el sistema de gobierno representativo que debe garantizar los derechos a un pueblo) y estamos en el lugar 87 de 179 países con un puntaje de 0.39% en una escala del 0.01 a 0.88 en el puntaje de países para el índice de democracia liberal por cada país, en cuanto a la democracia electoral (a esta entendiéndola como la participación política que se hace a través del voto popular mediante elecciones), nos encontramos en el lugar 66 de 179 países con un puntaje de 0.63% en una escala del 0.01 a 0.91.y en cuanto al tema de polarización según dicho estudio nuestro país ha aumentado hasta en un 3.4%, en una escala del 0.0 al 4.0%, lo mismo le pasa a América Latina y el Caribe.

De acuerdo a este mismo instituto, ha señalado que en nuestro país a finales del siglo XX se vivió un fervor por el avance en democracia, pero en las primeras dos décadas del siglo XXI hemos retrocedido, o sea vamos a la baja, lo que nos obliga a investigar cuáles son las causas, mismas que no es muy difícil saber cuáles son, y que para que un país viva en una democracia plena, la sociedad debe tener confianza en sus instituciones, en su sistema político, en su sistema de justicia, debe de haber una garantía real de los derechos humanos en favor de las personas, debe contarse con la infraestructura y las instituciones públicas adecuadas y con servidores públicos idóneos que hagan su trabajo correctamente, pues hay que recordar que el derecho de las personas como ente colectivo, es vivir en una democracia plena, así lo dice nuestra Constitución y así lo dice en los tratados internacionales que México ha firmado en esta materia, además de establecerse que las y los mexicanos, debemos de vivir una democracia no nada más como un sistema de gobierno, sino como un estilo de vida.

De ahí que, lo que le hace falta a México para quitar el obstáculo en el avance de la democracia de interés social, es el fortalecimiento de las instituciones públicas, y que éstas sean ocupadas por personas que las hagan funcionar bien y que sus resultados sean adecuados y sirvan para lo que fueron creadas, no existe otra alternativa para evitar la caída de la democracia.