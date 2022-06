Corrupción institucional cotidiana

La corrupción, es el abuso de poder para beneficio propio, aunque tiene muchas derivaciones, una de ellas, es la que cotidianamente se da en las instituciones de los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, además de los órganos autónomos nacionales y locales.

Corrupción, según el Senado de la República en su revista “mirada legislativa” Número 73 de febrero de 2015 dice que es, “todo abuso del poder público con el objeto de obtener gratificaciones de índole privado o beneficios políticos.”

Los doctrinarios Diego (2009) y Stephen (1992), han dicho que la corrupción institucional en México es tolerada, permitida, fomentada e incluso promulgada.

En este rubro, todo acto que se hace en una institución pública que no vaya acorde con la ley, es corrupción. Imagínese cómo detectaríamos en una institución pública la corrupción cotidiana que no se ve, pero que sí ocurre, ¿por qué es importante detectarla? Pues para empezar a combatirla.

Para atacar este mal, es necesario reconocer que lo tenemos y luego, una vez detectado, debe haber voluntad institucional para trabajar en su erradicación, desde los jefes hasta quienes ocupan los puestos más bajos. Si no se está en estos supuestos y en esta sintonía, no se logrará un verdadero combate al peor enemigo de México y que es, la corrupción.

El Rankin del índice de percepción de la corrupción, realizado por transparencia internacional en su edición de 2020, ha señalado que México ocupa el lugar 124 de 180 países evaluados, teniendo un 31% de calificación, lo que indica, que estamos reprobados, por eso es importante detectar la corrupción institucional y bajo métodos estrictos combatirla, ya que sí podemos erradicarla.

Si la corrupción es el abuso de poder para beneficio propio, entendiendo que cualquier tipo de beneficio, no necesariamente tiene que ser dinero, por eso es importante que cuando formas parte de una institución pública debes saber detectar los actos corruptores y denunciarlos.

Así mismo saber cómo prevenirlos; por ejemplo: entender que todo trabajo se debe hacer con estricto apego a la ley, contar con experiencia y haber demostrado tener los mejores perfiles para el empleo, si eres directivo evaluar permanentemente a todos los directores y personal de las áreas, que su labor se apegue a las normas internas, a los manuales operativos, que haya una coordinación eficaz, que no se pierda el tiempo en cosas ajenas a su función, que haya transparencia en todo lo que se hace, que trabajen en equipo, que garanticen un buen resultado de la institución, que generen confianza en la sociedad, que no haya nepotismo, que nadie ingrese por amistades o compadrazgos, que no se generen grupos internos de poder, que no se abuse de los empleados, que no se le violenten sus derechos a la libertad de expresión y que no se discrimine por denunciar, que se les respeten sus derechos laborales, que no haya cambios de adscripción y de organigramas a discreción y menos para bajar sueldos, que no haya represalias, que todos los materiales de la institución se usen de manera adecuada, que lo que se adquiera, sea a través de licitaciones públicas apegadas a la ley y que no haga ninguna simulación institucional.

Todas estas actividades si no se realizan de manera eficiente y conforme lo que dice la ley, es corrupción institucional, además, tanto los directivos como el personal, debe denunciar cualquier acto corruptor.

También todo el personal de la institución, debe prevenir los actos de corrupción, esto es, denunciar ante la autoridad competente, principalmente ante el órgano interno de control, cuando considere que alguien no está trabajando correctamente, que no está respetando la Ley o simplemente que alguna persona se está beneficiando indebidamente por el solo hecho de estar en la institución.

El combate a la corrupción es una responsabilidad de toda persona y tenemos que colaborar, debe mostrarse valentía al momento de denunciarla, porque la sumisión y el silencio de quien ve corrupción institucional, es la verdadera causa de este mal social y que, ya en lo global, es el motivo de que estemos en el Rankin internacional como un país con un alto índice de corrupción.

Lo peor del caso, es que, en nuestro país, quienes denuncian la corrupción, se ven reprimidos por verdaderos grupos de poder real y de facto, que están inmersos en ella, como ejemplo, podemos citar la denuncia pública en la plataforma de Carmen Aristegui el 16 de junio de 2022, que ha hecho la magistrada de circuito del poder judicial federal que pertenece a la SCJN Elba Sánchez Pozos, quien ha estado viviendo un infierno por denunciar corrupción.

En un país democrático como México, no se debe permitir este tipo de discriminación, digo, si queremos de verdad, combatir la corrupción.