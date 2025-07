¿Las políticas de Trump tienen respaldo público en Estados Unidos?

La segunda administración del presidente Donald Trump ha sido un terremoto, un quiebre con la tradición y procesos normales de política pública y diplomacia. Ha impuesto aranceles en bienes específicos, como el acero, y en todos los países del mundo, incluyendo los vecinos México y Canadá. Acabó con la agencia de desarrollo y ahora el departamento de Educación, cancelando miles de millones de dólares de transferencias a estados, individuos, universidades e instituciones en Estados Unidos y todo el mundo. Cortó los impuestos y el acceso a programas sociales al mismo tiempo. Ha atacado las universidades más prominentes del país y cancelado visas de estudiantes extranjeros. Y ha emprendido una campaña contra los inmigrantes indocumentados, incluyendo redadas en lugares de trabajo, algo no visto en esa escala desde hace muchos años.

¿Estas medidas tienen respaldo del público en Estados Unidos? La respuesta fácil, desde las encuestas que han salido hasta ahora (desde Gallup e IPSOS al Wall Street Journal y Associated Press) es que no, que cada una de estas iniciativas tiene más oposición que apoyo. El público sigue estando muy ansioso por el efecto en la inflación que están produciendo los aranceles, desconfían de los ataques contra universidades y están preocupados por los recortes de servicios y apoyos a escuelas y otras instituciones. Aún en el tema migratorio, donde sí había mucha preocupación por la llegada de millones de indocumentados por la frontera con México durante la administración del presidente Biden, ha perdido apoyo, y casi todas las medidas tienen más oposición que apoyo. La aprobación de Trump queda entre 39 y 44 por ciento, según las encuestas, con 51 a 55 por ciento en su contra.

Pero sería prematuro concluir que es un presidente particularmente impopular. Su rango de apoyo no es tan diferente a lo que era para Biden, Trump en su primera gestión, o presidente Barack Obama durante muchos de sus 8 años en La Casa Blanca. El público estadounidense es escéptico de los lideres en general y rápido pierde confianza en ellos, aunque ellos muchas veces siguen conservando una base de apoyo ferviente entre ciertos admiradores muy fieles (que rondan entre 25 y 36 por ciento en el caso de Trump). Trump no es popular, pero tampoco queda claro si es menos popular que otros presidentes recientes, y sigue con mucho apoyo dentro de su partido (aunque no entre Demócratas o independientes).

Muchos de los que votaron por Trump lo hicieran queriendo un líder que podría sacudir el gobierno del país y emprender un nuevo camino para la gobernanza. No siempre tienen opiniones sobre qué constituye ese nuevo camino, sino más bien quieren un líder que haga algo diferente, audaz, grande. Sin duda, Trump sí está cumpliendo con ese sueño para muchos de sus seguidores, independiente de lo que opinamos muchos de nosotros que pensamos diariamente en lo que debe ser la política doméstica e internacional del gobierno del país.

Pero las pruebas reales vienen en el futuro. Si los aranceles llevan a mayor inflación o menor crecimiento, eso sí afectaría el apoyo que tiene Trump. Si los recortes de servicios y subvenciones del gobierno tocan a los estadounidenses en sus bolsillos, impactaría su popularidad. Y si las redadas contra migrantes indocumentados empieza a afectar a personas cercanas a la vida de los ciudadanos o a sus negocios, podría voltear la opinión pública en su contra.

Por ahora, muchas de las medidas que está emprendiendo Trump no son populares en sí, pero tampoco tienen una ola de reprobación popular en su contra todavía. Habrá que ver que pasa en el futuro, y será en base de los resultados tangibles que la población, en su mayoría, hará su evaluación de su gestión. Habrá qué ver no sólo los primeros seis meses, hasta ahora, sino lo que viene en los siguientes seis meses y desde enero del año pasado, cuando sus políticas empiezan a tener consecuencias.