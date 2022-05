La Gira y la Cumbre: Don Presidente y su pandilla

En días recientes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió realizar una gira, esta vez no fue a EUA, sino a nuestros vecinos de la frontera sur y a Cuba. Mucho tiempo esperamos para que el Presidente López Obrador se involucrara en política exterior, ahora esperamos que ya no participe tanto, al menos no de esta forma.

El presidente mexicano regresó muy contento de su gira en la que recibió diversos reconocimientos y honores de sus homólogos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba.

Pero ¿quiénes son estos mandatarios a los que visitó el Presidente López Obrador? Vale la pena conocer a nuestros vecinos, sus usos y sus costumbres para decidir si es conveniente una vecindad respetuosa o una estrecha amistad. En este caso, pareciera que se optó por la segunda.

La primera parada de la gira “Mirar hacia el Sur”, fue en Guatemala. El Presidente López Obrador fue condecorado con la Orden del Quetzal por el mandatario guatemalteco, Alejandro Giammatei, cuya presidencia se ha caracterizado por el incremento de las denuncias por intimidación y amenazas contra los periodistas y la violenta represión a manifestantes. Además, el Presidente Giammatei es investigado por casos de soborno.

La gira tocó base en segundo lugar en El Salvador, la recepción estuvo a cargo del Presidente Nayib Bukele, quien ha implementado un estado de excepción en su país. Por su parte, la comunidad internacional ha expresado la preocupación por el incremento de la corrupción, la falta de independencia judicial y la nula separación de poderes bajo su mandato. El Presidente López Obrador felicitó a este mandatario por tener el “apoyo de su pueblo”, solo faltó recordar que es un país a todas luces antidemocrático.

El tercer lugar, la mandataria de Honduras, Xiomara Castro fue quien recibió al presidente mexicano y le otorgó la Orden Civil José Cecilio del Valle. La recién llegada al poder hondureño, se caracteriza por su propuesta progresista y por la defensa y exoneración en casos de corrupción del gobierno pasado que estaba en manos de su marido, el expresidente Zelaya.

Respecto a Centroamérica, el último país a visitar fue nuestro vecino colindante, Belice. El encuentro con el Presidente Briceño, fue uno de los menos cuestionados durante la gira, será porque pasó sin pena, ni gloria. Este encuentro, además de por la poca relevancia que se le da a Belice en nuestra política exterior, se vio opacado por la expectativa que generó la siguiente parada del presidente en Cuba.

En general, México siempre ha resaltado la importancia del pasado revolucionario que nos une con Cuba. El Presidente López Obrador ha levantado la voz en contra del bloqueo a la isla, en un acto -a mi parecer- correcto, ya que los bloqueos económicos afectan a los pueblos y no a los gobiernos. En su llegada a Cuba, el presidente mexicano fue condecorado con la Orden José Martí. El estrecho vínculo entre nuestro mandatario y su homólogo en Cuba, Díaz Canel, sí es cuestionable, ya que este último encabeza un régimen dictatorial, represor y violatorio de los derechos humanos del pueblo cubano.

Esta gira del Presidente López Obrador, le permitió afianzar su liderazgo en Centroamérica y el Caribe, el cual se ha estado gestando a través del Canciller Ebrard desde la CELAC. Por otro parte, ha demostrado a sus seguidores que los programas de Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro son replicables en otras latitudes. Pero, en materia de política exterior y más allá de lo simbólico ¿cómo beneficia esta gira a México? ¿En qué nos ayuda la cercanía con estos gobernantes? En mi opinión, en nada. Está muy bien apoyar a otros países y tratar de frenar las causas de la migración que nos afectan, pero esto se podría hacer sin tanta miel y con menos parafernalia hacia los líderes antidemocráticos. Muchos hablan del rompimiento con EUA que se podría generar por estas “amistades” del presidente, pero lo más grave es el mensaje que nos manda a los mexicanos, en el cual se muestra cercano y empático a liderazgos nocivos para sus pueblos.

Las cosas no pararon con el fin de la gira, ahora tenemos que, para la Cumbre de las Américas, el Presidente López Obrador busca que se invite a Maduro, Ortega y Díaz Canel. Con estos tres líderes, más los de Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice se busca conformar un grupo rumbo a la Cumbre encabezado por Don Presidente y su pandilla.