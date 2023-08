¿Debe renunciar Beatriz Paredes?

Beatriz Paredes ha sido una mujer con presencia política desde los años 70. Es una vieja loba de la política. Le sabe al derecho y al revés. Tiene un extraordinario manejo del discurso público y ha demostrado que tiene propuestas interesantes para el país.

Tras la renuncia de Santiago Creel a la candidatura del Frente Amplio por México (FAM) hay varias voces que piden que Beatriz Paredes también renuncie y que todos los esfuerzos se aglutinen en torno a la puntera, Xóchitl Gálvez, para ganarle a Morena en el 2024.

Paredes, quien logró sorprender con un importante avance en las preferencias en las encuestas en vivienda que se realizaron entre el 11 y el 14 de agosto, ya dijo que ella no se baja. Su razón es que de hacerlo, haría evidente el pronóstico de AMLO de que el proceso del FAM es un montaje que lleva como propósito último que una candidata previamente designada (por Claudio X. González y la Mafia del Poder) se ungiera.

Esta razón de Beatriz Paredes me parece muy endeble. Primero porque no importa lo que hagan en el FAM, AMLO va a decir que están ligados a Claudio X. y a la Mafia de siempre. Ya debería de ser motivo de análisis psicológico todos los hilos de poder que cree el presidente que mueve Claudio X. González. Es ya hasta el culpable de una nota en Reuters sobre las remesas y sus vínculos con el crimen organizado.

Segundo, porque lo que sí es evidente y está a la vista de todos es el montaje que se está dando en Morena en torno a su ‘corcholatour’. Éste simplemente ha costado un dineral y su resultado está cantado de antemano por la única mano que mece esa cuna. Claudia Sheinbaum será la candidata, no por las simpatías generales sino por la preferencia del Presidente.

Beatriz Paredes debe continuar en el proceso porque tiene mucho que aportar. Pero si lo hace, debe asegurarse que las peores prácticas del PRI, su partido, no manchen el proceso. Llamó mucho la atención el brinco que tuvo en las preferencias en las encuestas de vivienda (29%) vis a vis la telefónica (18%) que fueron el primer filtro en el FAM y que bajo el esquema de ponderación (70% las de vivienda y 30% la telefónica) dejaron a Beatriz a solo 8 puntos de Xóchitl (quien obtuvo 51% en las telefónicas y 32% en la de vivienda) a pesar de que ni campaña ha hecho. Paredes se ha visto en los foros/debates y nada más. No hace sentido que con ello quede a una distancia que, siendo significativa, se acortó de forma tan notable.

Beatriz Paredes, como vieja loba de la política, sabe que si ella queda como la candidata del FAM, le estará dando un regalazo a López Obrador. Pensar que una candidatura del PRI, así sea alguien con su trayectoria, puede ganar en el 2024 es no haber entendido nada de por qué ganó AMLO en el 2018. Y Beatriz Paredes lo entiende perfecto. Ella misma lo dijo en el Foro de Durango: “López Obrador es un accidente histórico por los errores que cometimos porque no tuvimos la capacidad cuando la sociedad nos dio en repetidas ocasiones la oportunidad de gobernarla”.

El PRI, al mantener a Alito Moreno al frente del partido demuestra que no ha aprendido nada. Beatriz lo sabe. El momento actual para ella es seguir en la contienda hasta la elección del 3 de septiembre para seguir aportando ideas, pero asegurándose que no se cometan batidillos en el proceso. El FAM dijo que van a tener un proceso abierto, transparente para ofrecer una opción apegada a la democracia a los mexicanos. Es el momento para el FAM de demostrar que son distintos en los hechos, no en palabras, a lo que López Obrador ha prometido y fallado como presidente.