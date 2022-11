Cuatro generaciones de universitarios

Soy universitaria desde hace treinta y cinco años y trabajé en el Instituto Mexicano del Seguro Social por veintisiete. Se podría decir que tengo la piel azul y oro, con el águila verde tatuada.

Siempre supe que quería estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México porque mi familia es universitaria. Mi abuelo se tituló de médico y mis padres de arquitectura. Mi trayecto inició en la Facultad de Medicina. Llegué a mi primer día de clases con miedo y emoción, pero encontré un campus impresionante por su belleza.

Me inicié en la investigación en el Departamento de Farmacología. Dos años después comenzaron las rotaciones por hospitales. Tercer año lo elegí en el Hospital General y Cuarto en el Hospital General Dr. Manuel Gea González. Realicé el internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), con rotaciones en el Hospital de la Mujer y el Hospital Infantil de México Federico Gómez, y mi servicio social en la Casa Hogar para Niñas del DIF y en investigación en el Departamento de Infectología del INCMNSZ.

No puedo describir mi alegría cuando sostuve mi título universitario. Siguieron la especialidad en Pediatría en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, una maestría en Medicina, y maestría y doctorado en Ciencias por la UNAM. También obtuve la Medalla Alfonso Caso. Mi paso por la UNAM y los hospitales públicos me sensibilizó a las necesidades y problemáticas de salud en México.

Me inicié en la docencia como profesora ayudante en la especialidad de Pediatría y luego como adjunta. Califiqué como tutora de maestría y he participado en el Comité Académico de Pediatría desde 2006. Fui docente de innumerables cursos en el IMSS y este año recibí el nombramiento de profesora titular C de tiempo completo, lo que me permitió conocer otra perspectiva de la UNAM.

Particular mención merecen los programas universitarios de apoyo a estudiantes, donde Fundación UNAM realiza una gran labor. Son muy diversos los esfuerzos que la Universidad y su Fundación realizan para apoyar a su comunidad. Destaco el programa de becas económicas impulsado por la FUNAM, que requiere la consecución de fondos externos de más de treinta empresas, fundaciones, bancos e incluso particulares anualmente.

Durante 2021 se logró que más de setenta y un mil alumnos recibieran una beca de apoyo económico para evitar la deserción escolar por motivos financieros; más de mil doscientos consiguieron becas de excelencia académica, cuatro estudiantes de maestría fueron favorecidos en el programa de movilidad nacional o internacional, cuatroscientos cuarenta y nueve por el programa de apoyo a alumnos en internado o servicio social de medicina, ocho alumnos en el programa de becas para estudiantes indígenas y afrodescendientes y seis alumnos para evitar la deserción por condiciones derivadas de la pandemia. Ahora que tengo el privilegio de ser presidenta del Consejo de Fundación IMSS me doy cuenta del enorme esfuerzo que esto representa.

La tradición familiar continúa. Mi hija recién se tituló de la Facultad de Psicología. Fue beneficiada con una beca de movilidad internacional de Fundación UNAM para cursar un semestre en la Universidad de Roeterseiland y recientemente ganó con su tesis el Premio Fundación Moisés Itzkowich-FUNAM.

Estoy muy agradecida por todo lo que la Universidad Nacional me ha dado. No imagino mi vida de ninguna otra forma. Seguiré día a día intentando retribuir un poco de lo mucho que he recibido de ella.

Presidenta del Consejo Directivo de Fundación IMSS