El candidato Andrés y las mentiras falsas

No hay duda. El candidato presidencial de Morena es AMLO. Sheinbaum parece solo esperar el día de la elección y luego la toma de posesión. No se desgastará en controversias, para eso tiene a su campeón que todos los días se pasa las leyes electorales por l´Arc de Triomphe. ¿Cuál “intercampaña”? El proselitismo mañanero está a todo lo que da. Qué no nos vengan con que la ley es la ley. Para eso, “el Estado soy yo”.

¿Merecen reelegirse diputados y senadores? (2)

La semana pasada hablábamos de los legisladores que buscarán la reelección este 2 de junio.

Nos referíamos a la Cámara de Diputados, donde 471 de los 500 representantes “populares” buscarán seguir mamando del presupuesto los próximos 3 años.

En el caso de los senadores, según el INE, al 23 de noviembre, de los 128 senadores, 88 buscarán amarrarse al escaño. No importa que partido los postuló inicialmente.

De ellos, 54.5 por ciento son hombres y 45.5 por ciento son mujeres.

Según el INE, 69 senadores que buscan la elección consecutiva son de mayoría relativa y 19 son de representación proporcional.

Podrán buscar la postulación por cualquiera de los dos principios, siempre y cuando se cumpla con el requisito constitucional de residencia, que establece que se debe ser originario del estado o territorio en que se haga la elección, o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.

Del PAN, según el INE, buscarán reelegirse 13 senadores.

Del PRD, los tres con que cuenta.

Movimiento Ciudadano postulará 6 para reelegirse.

Del PRI, se reelegirán 9.

Del Partido Verde, 5. E igual número de senadores del PT.

De Morena, 44 senadores buscarán la reelección.

Del PES, 1, y de los que no tienen grupo parlamentario, 2.

El INE precisa que de las siete personas que fueron postuladas en 2018 por los extintos partidos políticos nacionales Nueva Alianza y Encuentro Social, podrán optar por la elección consecutiva por cualquier partido político.

Y como dos senadurías actualmente no se encuentran adscritas a ningún grupo parlamentario, en estos casos los legisladores pueden optar por dos escenarios: reelegirse por el principio de mayoría relativa y el segundo, por el principio de representación proporcional. En este último caso, señala. sólo podrán hacerlo a través del partido político nacional que les postuló, salvo que hubiesen renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Y para reflexionar si vale la pena entregarles el voto el primer domingo de junio, habría que recordar que supuestamente un grupo de senadores había construido un bloque de contención, sano en cualquier democracia, para que las decisiones del Ejecutivo no fueran ley en automático.

Y por problemas internos, dejaron su ideal democrático para quedarse en la grilla politiquera.

Eruviel Ávila, Jorge Carlos Ramírez Marín y Nuvia Mayorga abandonaron en julio pasado al PRI, tras diferencias con Alejandro Moreno, presidente nacional de su partido, para buscar una postulación por Morena y sus aliados.

Así son. Está en su ADN.

Y hablando de elecciones, quienes deben también evaluar bien su voto son los poblanos. Es posible que Morena postule como candidata a la alcaldía de Puebla, a Elizabeth García Vilchis, (la Vilchismosa) encargada de la sección Quién es quién en las mentiras, de la Mañanera. El próximo miércoles se despediría de su tristemente conocida sección.

Además de no saber leer en voz alta, torpe y mentirosa, su mérito principal es denostar periodistas. Sería una “pipopada”, pues.

Por ello, más que nunca hay que valorar: ¿votarlos o botarlos?

anarciae@gmail.com