Control de daños

Está a la vista de quien tenga ojos y quiera verlo: los últimos días han sido una pesadilla para el actual gobierno.

Las historias de abuso y corrupción oficial, los señalamientos de Estados Unidos de que, si no se actúa contra ciertos inculpados, lo harán ellos con sus grupos de operaciones especiales; la trama huachicolera de cientos de miles de millones de pesos con la complicidad de los más altos niveles del país y el regreso a México de Bermúdez Requena, quien podría embarrar a Adán Augusto López y salpicar a la cúpula del lópezobradorismo, si se siente traicionado, son solamente un botón de muestra de lo que está sucediendo.

Como todo despierta sospechas sobre el expresidente y sus cercanos, y a él no le pasa desapercibido, la presidentA se desvivió en apapachos públicos:

Viernes 19 de septiembre. Guerrero

“La Cuarta Transformación de la Vida Pública de México llegó al poder en el año 2018, con el mejor presidente que ha tenido nuestro país: Andrés Manuel López Obrador”.

Viernes 19 de septiembre. Oaxaca

“El pueblo de México decidió que fuera uno de los grandes hombres de la historia, también, presidente de nuestro país: el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Que nos oiga hasta Palenque!”.

Sábado 20 de septiembre. Chiapas

“36 años de lucha, de resistencia. Hasta que, en 2018, el pueblo de México dijo “¡basta!” e inició la Cuarta Transformación de la Vida Pública con el presidente López Obrador. Cambió el modelo, cambió de fondo el país”.

Sábado 20 de septiembre. Tabasco

“Estar en Tabasco siempre nos recuerda, nos evoca, nos entusiasma, al gran fundador de nuestro movimiento de Transformación, al gran presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que ha tenido nuestro país (…) su dirigencia siempre, su ejemplo”.

Sábado 20 de septiembre. Campeche

“Estamos recorriendo una vez más el país. Tuvimos un buen maestro: el presidente López Obrador.”.

Domingo 21 de septiembre. Yucatán

“Tenemos un gran ejemplo de un hombre que recorrió el país, que se ganó el corazón del pueblo de México y que, en 2018, llegó a la Presidencia y en 6 años transformó nuestro país: Un aplauso, un abrazo, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tanto coraje le tienen quienes perdieron los privilegios, quienes no tienen o no se ven reflejados en el gobierno, que son unos cuantos, tanto coraje le tienen que siguen calumniando al presidente López Obrador; pero la verdad es una: nunca lo podrán calumniar porque él se quedó, no en monumentos, no en nombres de calles, se quedó en el corazón del pueblo de México, y así va a seguir siendo”.

Domingo 21 de septiembre. Quintana Roo

“Cambió nuestro país cuando llegó a la Presidencia, por voluntad del pueblo de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador que, desde aquí, le enviamos un cariñoso saludo y aplauso siempre. Fíjense, dejó el gobierno hace prácticamente un año y siguen calumniándolo, siguen diciendo cosas de su gobierno, de él, porque no soportan, muchos, que les hayan quitado sus privilegios. El presidente López Obrador nos pidió, en su momento, que no le pusiéramos su nombre a las calles o monumentos. Y cuando tomé posesión dije: no hace falta, porque el presidente López Obrador está en el corazón del pueblo de México y de ahí nunca se lo van a arrebatar. Y es que todo cambió para bien en nuestro país, todo cambió”.

La pregunta es: ¿la presidentA se desvivió en halagos porque AMLO le transmitió su inconformidad de que nadie lo defiende de las acusaciones en su contra, de sus hijos y de sus colaboradores o para evitar que lo hiciera?

Me inclino por lo primero.

