Chivas le ganó al Monterrey (si lo merecía o no, es otro boleto). Dicho triunfo desató la alegría en una gran porción de la nación rojiblanca.

El Guadalajara venció al líder en su campo y, no es por amargado, pero ¿y? Esa victoria no debería tapar el bosque, y es que —a falta de cuatro fechas— el equipo de Fernando Gago ocupa el último sitio que da boleto para Play-In y, para echarle más sal a la herida, encima se quedaron fuera de la Concacaf Champions Cup en contra del América. ¿Y? La verdad, nada. No hay escándalo.

Pumas fue semifinalista el torneo pasado. Hace un mes, los felinos ocupaban (orgullosos) zona de Liguilla directa.

Ahora, se han desbarrancado y cayeron hasta el decimoprimer lugar de la clasificación.

Sí, uno de los mejores conjuntos de la campaña anterior (con plantel reforzado) está peor que en diciembre.

Se fue Antonio Mohamed y se quedó Gustavo Lema. La apuesta sonaba lógica hasta cierto punto, pero parece no haber sido adecuada. ¿Y? La verdad, nada. No hay escándalo.

El Cruz Azul inició el semestre de forma, por llamarlo amablemente, turbulenta.

Pero, en cinco minutos, Martín Anselmi le dio vuelta a la situación con base en un juego espectacular y que dio resultados.

Dos cachetadas bien puestas después (las derrotas con América y Santos), La Máquina sigue en zona de Liguilla directa, pero ya no juega tan bien. ¿Y? En este caso, sí hubo ruido.

Anselmi “hipotecó” un poco su idea para protegerse y el equipo parece confundido.

El América es el campeón del futbol mexicano. Además, hoy es el líder de la tabla.

A lo anterior, hay que sumarle que en la Concacaf eliminó a su máximo rival.

También, tras un arranque flojo —en cuanto a la manera de jugar se refiere—, las Águilas retomaron el nivel de manera efímera, ya que las bajas por lesión mermaron el rendimiento del equipo.

Pero con todo y eso, los de André Jardine siguen ganando y están encaramados en la cima de la tabla. ¿Y? El América jamás pasa desapercibido y hubo borlote.

Y es que, tras vencer al Atlético de San Luis sin jugar bien, el América dejó de ser el gran candidato al título ante los ojos de muchos.

Ese es, a grosso modo, el panorama de los cuatro equipos más populares de la Liga MX.

Pasan los años y las cosas no cambian: A Chivas y a Pumas se les permite casi todo (a unos porque son puros mexicanos y a los otros por “pobrecitos”).

Mientras que las exigencias recaen, casi en su totalidad, en el América y el Cruz Azul. ¿Y? La verdad que es raro, porque se le recrimina más a los que están arriba y cumpliendo, que a los que llevan años arrastrando la cobija.

Adendum. Knut se fue de vacaciones. Qué bueno, porque se salvó de ver el Pumas vs Cruz Azul.