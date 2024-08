Superioridad y soberbia

Triste. Esa podría ser una palabra para describir la actuación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup. Otras posibles descripciones son: vergonzosa, lamentable, indigna, frustrante o deplorable. Afortunadamente, por ahora, cualquier señalamiento al respecto se relaciona con adjetivos calificativos y no hemos llegado al punto de clasificar al desastre en ese torneo como algo normal. Eso ya sucede a nivel de selecciones, pero en lo que a clubes se refiere, no (al menos por ahora).

Los enfrentamientos directos entre cuadros de la MLS y los de la Liga MX arrojaron saldo a favor para los norteamericanos, con 18 triunfos, por 10 de los tricolores y 15 empates (no se contabilizan los triunfos en tanda de penaltis, ya que oficialmente el marcador es igualdad). En la edición anterior, el Monterrey llegó a semifinales. Este año, ningún representante de nuestro país accedió.

Es cierto que este torneo no le importa a nadie, aunque otorga tres boletos a la Copa de Campeones de Concacaf. También es una realidad que para algunos clubes representa un estorbo y que al aficionado que vive en México le molesta que le corten su Liga para disputar un certamen que no le interesa nada. Pero no podemos dejar de lado el oscuro momento que atraviesa el balompié nacional, enroscado en una espiral de derrotas y humillaciones que parece no tener fin.

La mayoría de quienes se dedican al futbol profesional aseguran que ganar genera hábito. Un entorno positivo se produce a golpe de victorias y, justamente, los partidos de menor relevancia crecen en importancia, porque ganarlos ayuda a que —ante el escenario de mayor trascendencia— ya exista un halo de seguridad en los protagonistas. Y, por el contrario, perder constantemente carcome a un equipo y lo mete a un hoyo del cual es difícil salir.

No quiero parecer exagerado, pero nuestro futbol a nivel Selección ya vive en ese hoyo, y a nivel de clubes, estos pueden ser los primeros pasos. Habrá quien diga “en la Concachampions seguimos dominando y esta cosa no importa”. En esencia, quienes piensan eso tienen razón, pero se está dejando crecer a los clubes de la MLS. Nunca será buena idea permitir que tu adversario te pierda el miedo.

Esa cantaleta de “en lo importante les seguimos ganando” también la escuché cuando el cuadro nacional estadounidense comenzó a acumular victorias “intrascendentes” contra la Selección Azteca y hoy estamos como estamos. Por simple dignidad y orgullo, y sin pretextos, los conjuntos de la Liga MX deberían salir a comerse cruda a la Leagues Cup, para que no sea sólo de pico esa superioridad y soberbia con la que, de este lado del Río Bravo, nos referimos a su Liga.

futbol@eluniversal.com.mx