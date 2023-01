Será Guardiola

Agencia La Ensoñación / 08-08-2030 / Toluca de Lerdo, Estado de México.— Con bombo y platillo, Yon de Luisa —presidente de la Federación Mexicana de Futbol— anunció a Josep Guardiola como nuevo entrenador de la Selección Azteca.

De esta manera, los rumores que se desataron tras la tempranera eliminación de México en la pasada Copa del Mundo se convirtieron en realidad. Eso sí, las sorpresas no podían faltar, y vaya que el catalán dejó a los presentes en tan magno evento con la boca abierta.

Flanqueado por De Luisa y Rafael Puente del Río, flamante director de Selecciones Nacionales, Pep confirmó que contará con dos auxiliares: Jürgen Klopp y José Mourinho.

El argumento para conformar este tridente de altos vuelos es tan claro como sencillo. “Al combinar nuestros tres estilos, se busca dominar cada aspecto del juego, para así formar un conjunto con altísimas probabilidades de éxito. Por supuesto, en este camino para conquistar la Copa del Mundo, yo seré el máximo responsable”, afirmó —sonriente— Guardiola.

Tras repetir, en varias oportunidades, que aquello de jugar cuartos de final es —desde hoy— una aspiración menor, la cúpula de la Femexfut aseveró que la revolución no se limita al seleccionado mayor, sino que también están negociando con Lionel Scaloni para que dirija a la Sub-23, en busca del segundo oro olímpico en nuestra historia.

El evento, penosamente, terminó de manera abrupta cuando los tres ponentes se levantaron con cara de pocos amigos ante el cuestionamiento de un periodista que se encontraba sentado en las últimas filas, casi como escondido. Y es que, entre tanta algarabía, apenas en un hilo de voz se escuchó el infame cuestionamiento: “¿Con qué jugadores planean conseguir todo eso?”. Enmudeció el palenque, Pepe, Yon y Rafa se despidieron y el pseudoperiodista preguntón debió huir ante la furia del resto de los presentes.

Fin de la nota.

Ustedes disculparán, pero ante la conferencia que se va a celebrar hoy para anunciar los cambios en la Selección, hubo que improvisar.

Y esa es la única pregunta que debemos hacernos (la del revoltoso del final de la nota inventada). Porque, al final, el futbol es de los futbolistas y no de los entrenadores. Pero ojo, que no haya jugadores de élite en el país no es culpa del futbolista per se.

También es culpa de un sistema que fomenta la mediocridad y que pone al negocio por encima de todo.

En fin. Ojalá haya un cambio real y no sólo se modifique el nombre del señor que entrena a la Selección Mayor.

Adendum. “Lainez la va a tener más complicada en Tigres que en el Braga”, me escribió Knut, y estoy de acuerdo.