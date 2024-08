Un viejo proverbio asegura que “más vale ser cabeza de ratón que cola de león”, en referencia que es mejor ser líder en una comunidad pequeña que ser el último en una más grande.

La antigüedad de esta frase, no necesariamente evita la posibilidad de debatir si es correcta o no. Incluso, por más que se haya repetido hasta el cansancio, cada situación particular puede amoldarse, o no, a dicha sentencia. El futbol puede ser el ejemplo perfecto para indagar sobre la validez o invalidez de tan antiguo refrán.

¿Qué es mejor, jugar en el Real Mallorca o en el Real Madrid? De una no hay ni que pensar la respuesta. Pero todo tiene sus asegunes. Si usted es el goleador del Mallorca y juega siempre, quizás no sea una buen idea ir, por ejemplo, al Madrid que tenía a Ronaldo, Raúl y a Morientes en el eje de ataque porque ahí, si todo sale bien, irá de vez en cuando a la banca. En ese caso, tal vez, lo mejor sea seguir siendo cabeza de ratón y no dejarse seducir por el glamour merengue.

Pensemos ahora en el caso de Santiago Giménez. El mexicano pertenece a uno de los clubes más grandes de la Eredivisie, es su goleador y, en el plano local, puede pelear por títulos. Fantástico. Mejor, imposible. Pero en el futbol no siempre impera la lógica, y es que al delantero lo busca el Nottingham Forest de Inglaterra. Un club con mucha historia pero sin grandeza (el bicampeonato europeo bajo las órdenes de Brian Clough fue un accidente en sus más de 150 años de historia).

¿Qué es mejor, jugar en uno de los grandes de una liga de segundo orden europeo, o en un club que, tal vez, peleará por la permanencia en la mejor liga del planeta? Habrá quien sin dudarlo responda que lo mejor es quedarse en Rotterdam, pero también quien opine exactamente lo contrario. Antes de seguir, vale la pena aclarar que la única opinión que importa en este caso es la de Santiago.

Pero como hay que entregar columna, sigamos con el tema. En lo personal, considero que en este tipo de situación sí es mejor ser cola de león. ¿Por qué? Simple, el medirse contra los mejores cada semana, el someterse a la mayor exigencia posible y el transitar la presión que implica jugarse la vida cada semana abonarán al crecimiento y desarrollo de Santi Giménez como futbolista. Además de que un buen desempeño con el Nottingham Forest lo acerca más a un club con aspiraciones de la Premier League.

La gran pregunta es:

¿Qué prefiere él, ser cabeza de ratón o cola de León? Por lo que se le escapó a la propia esposa del futbolista de la Selección Mexicana en un live, parece que Santiago Giménez planea tomar al león por la cola para después domarlo.

Adendum. Volvió Knut, el sábado me preguntó esto: “¿el América se quedó en California o qué?”.

