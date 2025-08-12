¿Se les viene la noche?

Chivas perdió con Santos (y miren que los de La Comarca hacen hasta lo imposible por no ganar). El Guadalajara se ubica en la parte baja de la tabla. El Rebaño sigue sin vincularse bien con la portería rival. Los rojiblancos están relanzando su proyecto, por enésima vez en este siglo. Eso sí, los aeropuertos siguen llenándose y muchos de sus fanáticos se ufanan de que son el equipo más querido de México (tras dejar de ser el más ganador, de algo había que agarrarse).

Dicho lo anterior, ¿las Chivas son un desastre? Si revisamos que en seis partidos oficiales, entre Liga y Leagues Cup, consiguieron solamente dos triunfos, se podría aseverar que el equipo es una lágrima. Pero si le ponemos atención a las maneras del cuadro de Milito en la cancha, podríamos decir que —con más tiempo— el equipo se solidificará y podrá salir de la parte baja de la tabla. Todo depende del humor de cada quien.

Es más, habrá quien se escude en que tienen un partido menos en el torneo local (estrategia no recomendada, porque Tigres también, y van en segundo lugar). Lo que es un hecho es que, gracias a la Leagues Cup, Gabriel Milito ha dirigido seis partidos oficiales a su escuadra. Es decir que ya estuvo al frente del Rebaño un tercio del certamen, pero como tres de esos seis encuentros fueron de Leagues Cup, la situación no es apremiante, porque “el torneo aún es joven”.

El Guadalajara obtuvo el beneficio de obtener más rodaje en juegos de verdad (ya vimos que los torneos de pretemporada contra equipos de Segunda División o de Primera parchados no sirven para nada), pero urge que los resultados empiecen a acompañar al equipo, porque lo que parece un buen proyecto, podría irse al traste si el conjunto comienza a aspirar sólo a colarse al mentado Play-In.

Chivas no pudo con el León, ni con Santos, pero venció al San Luis (de milagro. Debió perder ese juego). Ninguno de esos rivales es aspirante al campeonato y apenas consiguieron el 33% de los puntos. Las próximas dos jornadas serán clave, ya que jugarán contra Juárez en el Akron y visitarán Tijuana. Después de eso, le tocan Cruz Azul, América, Tigres y Toluca. Lo que no sumen previo a esa seguidilla, quizá, repercuta en el ánimo de los dirigentes y, como mínimo, inicie el principio del fin. Porque en el Guadalajara viven pensando que todo es culpa del entrenador, pero pues ni modo que los meros jefes se autodespidan, ¿no?

Adendum. ¿Ya viste que eso de perder 7-0 se está volviendo más común? Me escribió Knut, el viernes. Mejor no le respondí.

