Rafa Puente y Michael Phelps

En el futbol, encontrar a alguien que viva sin miedo al maldito resultado es (casi) tan difícil como localizar a un político que no diga mentiras (alguno habrá).

Rafa Puente del Río es uno de esos pocos “locos” que vive obsesionado con el arco rival.

En lo personal, me parece maravilloso que un entrenador tenga como prioridad brindarle al espectador un juego alegre y entretenido, pero (no hay felicidad completa, siempre hay un “pero”) Puente empieza a pensar un poco más en su propia meta, o su estancia en Ciudad Universitaria será corta.

Para jugar arriesgando tanto, es fundamental contar con un guardameta de altísimo nivel. Pumas lo tiene. Sin Sebastián Sosa, el sábado —en Torreón— la cosa pudo terminar estilo Atalanta-Salernitana.

Pero el aparato defensivo no puede sostenerse sólo en eso; de alguna manera, se tiene que evitar que cada vez que el rival cambie de ritmo, se le planten en posición de remate al portero.

Evidentemente, no todo es responsabilidad de la defensa. Máxime, cuando se busca presionar al adversario en toda la cancha.

Y es que los mediocampistas son fundamentales para cortar las sociedades rivales, antes de que se planten en zona de peligro.

Un medio de contención —de corte absolutamente defensivo— podría ser la solución y, tal vez, Jesús Molina podría ser la solución. Es verdad que ya no es un chavito, pero inteligencia le sobra para darle orden a la zona central del campo.

De esa manera, el Palermo Ortiz podría regresar a la zona en la que mejor se desempeña, y en automático se fortalece la zaga. Un simple movimiento podría ayudar mucho a un equipo que necesita equilibrio. Y esa es justamente la palabra clave: Equilibrio.

Rafa Puente no debe traicionar sus ideales, ya que defenderse de mejor manera les dará la libertad a los atacantes para buscar la portería rival con mayor confianza.

Además, defender mejor no significa echar al equipo atrás. El non plus ultra del futbol moderno es el Barcelona de Guardiola, y ese equipo defendía de manera notable y muy lejos de la portería de Víctor Valdés (y ni empiecen, porque no estoy comparando a Pumas con el Barcelona, ni a Puente con Guardiola).

Caer en fundamentalismos tontos es lo peor que un entrenador puede hacer.

Michael Phelps es el mejor nadador de la historia, pero les firmo que si está en un barco que se hunde, se pone el salvavidas, como cualquier mortal, por simple precaución.

Rafa Puente necesita aferrarse a su instinto de supervivencia, sin perder el atrevimiento, para cimentar su carrera como entrenador.

Adendum. “Imagínate si los de Tigres no fueran viejitos”, me escribió Knut.