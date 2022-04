De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra “ patético ” tiene dos acepciones: 1.— adj. Que conmueve profundamente o causa un gran dolor o tristeza. 2.— Adj. Penoso, lamentable o rídiculo. La segunda le cae como anillo al dedo a los, ustedes perdonarán, estúpidos que causaron destrozos en el hotel de concentración del Guadalajara en la Ciudad de México.

¿No les parece patético que canten con tono argentino? Es una tontería, pero resulta chocante que aquellos que se envuelven en la bandera de la “mexicanidad” se comporten y suenen como barrasbravas pamperos. ¿Somos o no somos?

Suena a idiotez monumental enfocarse en el tonito que usan para alentar o exigirles a los jugadores, pero es por desgaste. ¿De qué sirve señalar los actos violentos? De nada. La realidad es que se han usado ríos y ríos de tinta para denunciar y señalar estos hechos, y no pasa nada. Perdón, me corrijo, sí pasa. Cada vez son más frecuentes y comunes este tipo de cuestiones en el balompié nacional.



No olvidemos las amenazas que recibieron directivos, cuerpo técnico y jugadores del Monterrey hace unos meses. La barbarie de Querétaro también sucedió este semestre y ahora los vándalos rojiblancos que quisieron entrar a la mala al hotel para exigir más “huevos”.

¿Quién carajos se creen para ir a amedrentar a un plantel? Comprar un boleto sólo da derecho a presenciar el espectáculo. Adquirir camisetas y productos del club no otorga ninguna potestad especial.

¿Qué hacen los clubes y la Liga? Publican comunicados. Así, el problema no se va a arreglar jamás. Cuando el peso de la ley caiga sobre la gente que utiliza a la violencia como modo de expresión, quizá empecemos a erradicarlo.

Pero, bueno, ni siquiera llaman a las barras por su nombre y prefieren decirles “grupos de animación”. Por ende, y mientras siguen barriendo debajo de la alfombra todo lo que rodea a esta “cultura del aguante”, sólo queda quejarse de que el equipo más mexicano tiene soundtrack sudamericano.

Adendum. Knut me escribió preocupado. Increíblemente, no tenía nada que ver con que Chivas le ganó al Cruz Azul. Su intranquilidad se refería a lo dispareja que se ha vuelto la Liga MX. Me dijo: “Tigres y Pachuca juegan a otra cosa comparado con los otros”. Tiene razón.

