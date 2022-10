Quería escribir de Álvaro Fidalgo, pero…

Originalmente, esta columna iba a tratarse del avasallador paso del América en la Liguilla en lo general y, en lo particular, del conductor del equipo de Coapa: el español Álvaro Fidalgo. Desde el miércoles estaba totalmente convencido de que no habría nada más llamativo en nuestra querida patria futbolera. El sábado, tras la segunda goleada (sin el cuadro estelar), la decisión ya era irrevocable. El funcionamiento colectivo y el nivel del ibérico Fidalgo, quien sobresale en un conjunto en el que cada una de las piezas juega al máximo de su potencial, serían los ejes de esta colaboración.



Pero el domingo quedó fuera Tigres y Miguel Herrera se sentó ante los micrófonos.

Por supuesto que su queja contra el arbitraje no hizo que nadie volteara con cara de incrédulo. Ese es el modus operandi del DT. Siempre que pierde el maldito silbante es el responsable. Pero Herrera elevó la apuesta y señaló a su plantel, avis rara en el mundo del futbol.

El Piojo aseguró que su plantel (uno de los más potentes del continente) “ya se hizo viejo para el futbol”. Eso, en un mundo en el que no importa si el delantero falló ocho goles en la línea y el portero se metió tres goles, siempre el técnico saldrá a responsabilizarse públicamente de la derrota, es un pecado mortal.

Estadísticamente, Herrera no tuvo razón, porque el equipo con el que inició el domingo era dos meses más joven que el de Pachuca. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo con él es que las figuras del equipo ya entraron en la parte final de sus carreras. Pero jamás debió decirlo en público y, mucho menos, tras haber declarado en febrero de este año que su directiva le había armado una gran plantilla.

Los tres fracasos al frente de Tigres, tal vez, se le puedan perdonar. Estas declaraciones, tal vez, no. Al menos no las estrellas del equipo.

Por otro lado, el lunes saltaron a escena las Chivas.

El Guadalajara, oficializó la llegada de Fernando Hierro como sucesor de Ricardo Peláez. Más allá de la perorata barata de que “no conoce el medio” (Santiago Solari, Nicolás Larcamón y Guillermo Almada destrozaron ese mito en tiempos recientes), su fichaje me parece una decisión correcta.

El excentral madridista, jugó 13 años en el club, ha desempeñado la función de director deportivo con éxito en la Selección de España y en el Málaga, equipo de la ciudad de donde es originario.

Ahora, esperemos que lo mejor de la gestión de don Fernando Hierro no sea el video con el que lo presentaron (la especialidad de la casa), y es que en las Chivas Rayadas del Guadalajara da la impresión que la opinión de los cuates, familiares y anexas tiene el mismo peso de la de quien contratan para tomar las decisiones futbolísticas de la popular institución.



@lopez_sordo