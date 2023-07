No se emborrachen

La Selección Azteca conquistó la Copa Oro, y lo hizo jugando bien. Ante Jamaica y Panamá (los rivales más duros) vimos la mejor versión del cuadro mexicano. Todos los títulos deben celebrarse, y así lo hicieron jugadores, cuerpo técnico, directivos y aficionados. Perfecto, pero hay que darles la justa medida a las cosas. Se ganó un trofeo que era obligatorio levantar y, de cierta manera, se sorteó la crisis post Qatar-Cocca.

Pero ha llegado el momento de construir de cara al Mundial de 2026. Faltan tres años y, siempre, será mejor iniciar a cimentar un proyecto con la tranquilidad que otorgan los buenos resultados. Esta Copa Oro debe servir para eso y nada más. Lo que no debe hacer esta coronación es barrer la tierra debajo de la alfombra y creer que todo está solucionado. Y no, no es así. Se solventó un momento de apremio y hasta ahí.

Los problemas de fondo permanecen y queda poco tiempo para “nuestro” Mundial. Faltan tres años y ahora toca definir el rumbo a tomar mediante una decisión tan simple como compleja: ¿Quién va a ser el entrenador del conjunto nacional? Esa es la determinación principal que se deberá tomar, porque el resto de los problemas que rodean a nuestro balompié (exceso de extranjeros, bajo nivel competitivo y poca generación de talento) son casi imposibles de resolver en tres años.

¿Juan Carlos Rodríguez está capacitado para elegir a un director técnico? Esa es la pregunta del millón. El alto comisionado de la FMF no cuenta con experiencia en la gestión de instituciones deportivas y en él recaerá esta responsabilidad. Su primera jugada salió bien al poner a Jaime Lozano como interino. Hoy, él y su equipo no tienen margen de error.

La duda es genuina, no parte desde el menosprecio ni mucho menos. El señor Rodríguez cuenta con un bagaje muy exitoso en cuestiones relacionadas con el deporte, pero no es lo mismo dirigir al área de deportes de Televisa que manejar al futbol de un país. Será fundamental que esté abierto a escuchar a aquellos que saben del tema cancha. Desde afuera, a todos, nos parece de lo más sencillo lo que se debe hacer, pero no es así. Los grandes proyectos deportivos se sostienen por especialistas en la materia.

Que la dirigencia mexicana no se emborrache con una Copa Oro será la clave para comenzar a corregir, aunque sea un poco, todo lo que está mal.

Adendum. “¿Y ahora qué hacemos un mes sin la Liga?” me preguntó Knut ayer. Le dije que disfrute de Messi en la Leagues Cup y punto.