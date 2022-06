Esta columna no le va a gustar si: considera que el único responsable de lo mal que juega la Selección Azteca es Gerardo Martino, si es de los que piensa que cambiando de entrenador se arregla todo, si es uno de esos alegres tenochcas que firman con sangre que Javier Hernández es la solución a todos nuestros problemas. Así que, ya sabe: bajo advertencia no hay engaño y, si es muy necio y decide seguir leyendo... Pues no se vale quejarse.

¿Martino es responsable? Pero por supuesto que sí. ¿Es el máximo responsable? Evidentemente, no. El futbol es de los jugadores. El mejor DT del planeta sin futbolistas de calidad, no existe. O ¿por qué creen que el Manchester City gasta fortunas en el armado de su plantilla? O ¿por qué Josep Guardiola no dirige al Southampton en busca de una campaña memorable que los deposite en zona de Champions League? A la hora de los partidos, la injerencia del DT queda en, máximo, un 30%. El 70% restante le corresponde a los que juegan.



Gerardo Martino elige a los futbolistas y, en su afán por respetar las jerarquías de quienes lo acompañaron a lo largo de todo el proceso, lleva la penitencia. Como casi todos los entrenadores del mundo, el Tata se va a morir con la suya. En el rubro de la elección de futbolistas, ya no hay tiempo para maniobrar. El Mundial está demasiado cerca, como para probar a elementos nuevos y ver si son o no futbolistas de Selección. En resumidas cuentas, no hay tiempo para saber si —ante la presión que significa una Copa del Mundo— les temblarán o no las piernas.

Ahora, para lo que sí queda tiempo es para ser autocríticos y apretarle las tuercas a quienes no se desempeñan a su nivel desde hace mucho, al menos no con la camiseta nacional. El caso de Héctor Herrera es la muestra perfecta. El que juega de este lado del mundo no se parece en nada al que jugaba con el Atlético de Madrid, en cuanto a velocidad y dinámica se refiere.

¿Si llega un entrenador nuevo, todo va a mejorar? El cambio de aires siempre ayuda, pero seamos honestos... Ese envión dura muy poco. Y, en apego total a la verdad, la materia prima no es la que muchos piensan. La Selección Azteca está repleta de futbolistas medianos para la alta competencia (no es menosprecio). Ninguno de los nuestros juega en los clubes más importantes del mundo, no tenemos a algún fuera de serie y por eso dependemos, absolutamente, del conjunto.

O todos juegan a su máximo nivel, o no podemos aspirar a nada. Por eso, a las viudas de Hernández debería quedarles claro que en México no hay un solo futbolista que solo pueda salvar al equipo.

Adendum. Knut extraña tanto a la Liga MX que hasta va a ver el partido contra Surinam.

