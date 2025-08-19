Las raras crisis mexicanas

El América... ¿Está de regreso? Quizá también se podría preguntar si alguna vez se fue el cuadro de Coapa.

La “mala racha” americanista incluyó caer en una final de Liga, no obtener el boleto al Mundial de Clubes (ante un muy buen cuadro de la MLS, como lo es el Los Ángeles FC) y acumular partidos sin ganar. Pero todo depende del cristal con que se mire: Las Águilas solamente estuvieron fuera de Liguilla directa tras la Fecha 1, y se mantienen invictas en este Apertura 2025.

En la Leagues Cup, no cumplieron al quedar fuera, pero habría que saber si les interesaba avanzar o no (por historia y exigencia, no haberlo logrado es un fracaso).

Son raras las crisis azulcremas, y es que —al menos esta— ha sucedido con la medalla de subcampeón colgada al cuello.

Es verdad que este equipo, en general, está lejos del nivel mostrado en torneos anteriores. Pero si el América atravesaba una crisis (que ya se acabó por vencer a Tigres), qué le queda a los demás.

Se entiende que al club que más se le exige es al América, pero quizá ya se nos pasó la mano.

Un tricampeonato y cuatro finales seguidas se ningunean, porque no se ganó la Concacaf. No clasificar al Mundial de Clubes empaña todo lo obtenido durante la etapa de André Jardine.

El arranque titubeante en la Liga podría ser el principio del final de la mejor época de la institución en el Siglo XXI. Insisto: ¿Qué le queda a los demás?

Chivas es la contraparte natural del América. Son los dos equipos más importantes de nuestra Liga, además de los más ganadores (que recen que no haya bicampeonato del Toluca).

Hoy, los rojiblancos ocupan el lugar 16 de la tabla, con una victoria y tres derrotas. Pero al Guadalajara se le pondera el buen juego que muestra y simplemente se señala que les falta gol.

Habrá quien diga que tiene un partido pendiente contra Tigres, cosa totalmente cierta. Pero no ahondan en que Tigres ha sumado nueve de 12 puntos y ellos tres de 12.

El Guadalajara y el Puebla tienen la misma cantidad de puntos. Los siete goles que los Tigres le metieron a los poblanos son lo único que evita que Chivas sea penúltimo de la tabla. Pero el proyecto va empezando y hay que tener paciencia.

Los directivos están obligados a tenerla, ya que deben sostener su apuesta. Los aficionados no tienen por qué hacerlo. No es culpa de ellos que Chivas se esté reconstruyendo por enésima vez.

En Coapa, se armó mal al plantel; en Verde Valle, se estructuró mal a la institución y la crisis azotaba al último tricampeón, en lugar de al otrora Campeonísimo. Raro, muy raro.

Adendum. “Ojo, que ahí va mi Azul”, me escribió Knut, tras vencer a Santos... ¡A Santos!

