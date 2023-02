En la farmacia

Diego Cocca es el nuevo entrenador de la Selección Azteca. La verdad, no hay mucho más que decir del tema. Más allá de gustos, la realidad es que todos los entrevistados para el puesto contaban con, más o menos, los mismos merecimientos. Ninguno se parecía en estilo y forma, y eso sí es preocupante, porque otra vez el proyecto es el señor que se sienta en la banca.

Insisto, la única queja puede pasar por el paladar futbolístico, porque ninguno de los nominados iba a cambiarle la ecuación al futbol nacional.

Ahora, lo increíble es que lo más relevante (o llamativo) del proceso de elección del DT nacional fue lo accesorio. La poca transparencia, la fuga de información, los bandazos para agregar candidatos y —para acabarla de amolar— el berrinchazo de los Tigres. Todo mal en ese aspecto, pero peor lo que hicieron los felinos de San Nicolás.

Es tan sorprendente como vergonzoso, que el anuncio de la llegada de Cocca al conjunto nacional la oficializara Tigres en una conferencia con tufo a pataleta.

¿Tan difícil era que desde las oficinas de la Federación llamaran a la gente de Tigres para pedirle mesura, ante la filtración de la decisión de contratar a Cocca?

No sé, me imagino un diálogo tan sencillo como el siguiente: “Vamos a anunciar mañana a Diego como DT, por favor ustedes no informen nada. Y, por supuesto, les queremos dar su lugar y están invitados a la conferencia, para que les agradezcamos públicamente por permitirnos hablar con su entrenador”.

No pasó, los madrugaron y la cosa se ensució sin necesidad.

Ahora, ¿qué no se supone que el cuadro nacional es la prioridad número uno? Los dirigentes se llenan la boca diciendo eso sin miramientos.

Al parecer, como dice el dicho, “hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre”. Por cierto, si no querían dejar ir a Cocca, no le hubieran permitido a los federativos hablar con él.

O más fácil, en lugar de poner cláusulas de salida en los contratos, en caso de que una selección busque al entrenador, pongan cláusulas que obliguen al DT o a la federación que lo busca a pagarle una indemnización al club, y problema resuelto.

Tan fácil que era y nos ahorrábamos el episodio rocambolesco. Eso sí, todo esto sirvió para que Tigres nos confirmara que la clase no se compra en la farmacia.

Adendum. “Creo que de esta, no nos salva ni el bombero atómico”, me escribió Knut, tras la caída de su Cruz Azul.

Me sorprendió que un noruego tenga tan clara la filmografía de Cantinflas, además de la precisión de la referencia.