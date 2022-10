El que mejor juega

Es el equipo que mejor juega en México. Más allá de la posición o los resultados, si hablamos del juego en sí, son los mejores. Pero en estos días, nadie parece estar interesado. Hoy, como casi siempre, lo que importa es el resultado. Pero si nos abstraemos un momento de la locura por ganar, la pasión y el amor por una camiseta, la mayoría estaría de acuerdo.

Es un conjunto balanceado y por momentos espectacular, que —encima— domina su sistema de juego y se apoya en un proyecto bien cimentado. En la portería, cuentan con un veterano de mil batallas, con sus eternos detractores, pero vive un buen momento. Su dupla de centrales no es una maravilla, pero cumple.

Tienen a un lateral con un presente maravilloso. Tan es así que llamó la atención de Gerardo Martino y, seguramente, será un asiduo en la Selección Azteca.

En mediocampo acumulan una cantidad importante de talento. Y, por si fuera poco, cuentan con el volante ofensivo con mayor proyección del balompié mexicano y quien, no me cabe la menor duda, será el encargado de mover los hilos del seleccionado nacional de cara al Mundial 2026. Y el centro delantero vive su mejor momento, y no sólo anota, sino que también hace jugar a los demás.

Pero hoy, es más importante hablar de la eliminación del América que del excelente nivel mostrado por el Pachuca a lo largo del campeonato. Es verdad que el hecho de que los Tuzos se transmitan por televisión de paga reduce el universo de ojos para observarlos. También es un hecho que, si los comparamos con el América, los de Hidalgo le interesan a una inmensa minoría. Pero lo que hacen en la cancha es digno de verse.

Esta final valdrá mucho la pena para ver a los futbolistas mencionados en esta columna: Óscar Ustari, Gustavo Cabral, Óscar Murillo, Kevin Álvarez, Luis Chávez y Nicolás Ibañez. Quizá nombres no tan rimbombantes, pero son los que hacen del Pachuca un equipo entretenido.

Adendum. Knut, en medio de su éxtasis por la eliminación del América, me dijo: “Qué bien juega ese Fidalgo, eh. Recibe la pelota de frente y sabe qué hacer con ella siempre”.