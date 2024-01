Con el riesgo de parecer disco rayado... Va de nuevo: Los clubes deberían asesorar a los futbolistas a la hora de declarar. El departamento de prensa de los equipos mexicanos tiene que ser más integral, no todo es tuitear memes o publicar partes médicos. Los futbolistas, que claramente no se ayudan a sí mismos, necesitan que un experto en comunicación los asesore.

Pasa en clubes del tamaño del Manchester United, pero aquí —todo indica— no es así.

Esto viene a cuento por las declaraciones de Cristian Calderón: “Esta institución [América] es lo más grande que hay”. Suena lógico que diga eso sobre el club que le paga, pero la “puerca tuerce el rabo” cuando se escarba tantito en el archivo y encontramos que, previo al Clásico del Apertura 2022, afirmó lo siguiente: “Chivas es el más grande del futbol mexicano”.

Dos años después, suena absolutamente contradictorio y acomodaticio que cambie el discurso.

Pero lo peor es que fue en una entrevista grabada para las redes del club; es decir que los encargados del sector informativo americanista pudieron cortar esa parte o repetir la toma, en aras de cuidar a su jugador.

¿Lo que pasó es grave? Por supuesto que no. Pero sí es innecesario generar molestia entre los aficionados de Chivas (se sienten ninguneados) y desconfianza entre los americanistas. Son detallitos, pero —como dicen por ahí— “el diablo está en los detalles” y se echó más leña a la hoguera de la polémica.

Pero el Chicote no está solo. José Juan Macías, al grito de “¡Quítate que ahí te voy!”, aseveró lo siguiente: “Yo salgo en la serie del Borussia Dortmund, estábamos [Erling] Haaland y yo en el mundo, la estábamos rompiendo. Claro que tenía más prestigio una Selección Mexicana que una noruega. Estábamos para ir al Dortmund, pero —por azares del destino— se deciden por él”.

Créanme que el azar no tuvo nada que ver en la decisión.

Pero eso no fue todo, JJ —además— se quejó de que, en aquel tiempo, el resto de las ofertas europeas que había por él fueron descartadas y con los tacos por delante, tiró que “tenía ofertas con contrato a tres años y tal y tal, pero la neta, como pasa en el futbol mexicano, no nos dejan salir, malas decisiones que por eso [sic] el futbol mexicano está así de jodido”. ¿Mintió? No. Y por supuesto que —en parte— tiene razón, pero la cosa es que sus dichos atentan contra él, porque ante el país entero atacó a la directiva que hoy lo tiene contratado.

Todo esto es lo mismo que cuando un futbolista asegura que “siempre soñé con jugar aquí”, para que al ratito salgan fotos de él de joven con la camiseta del odiado rival.

Adendum. “En el Azul seremos campeones”, me escribió un Knut que —claramente— desconoce la historia celeste.