Deporte Nacional

Uno de los deportes nacionales es hablar por hablar. Es difícil encontrar a uno de nosotros que, con la mano en el corazón, nos pueda jurar que nunca habló de algo sin tener la más mínima idea del tema.

Es más, lo nuestro raya en lo compulsivo, porque cuando alguien en la calle pregunta cómo llegar a algún lugar... Es altamente probable que “el buen samaritano” nos diga que “así, de frente como va, y en cuatro cuadras le da a la izquierda”, cuando nunca había —siquiera— escuchado del lugar por el que se le preguntó.



Eso pasa en todos los ámbitos y, pero por supuesto, el futbol es uno de los terrenos favoritos. El caso de Dani Alves es el ejemplo más reciente, y es que —ante la llegada del brasileño— comenzaron las críticas: está viejo, lo quiero ver en Ciudad Universitaria a las 12 del día, y el infaltable argumento del “cartucho quemado”.

Vamos por partes. Es verdad que tiene 39 años de edad. Pero ojo, el tipo sigue siendo seleccionado nacional de Brasil. ¿Hace cuánto que un miembro activo del Scratch du Oro no jugaba en México? Alves quiere el título mundial y no es un sueño guajiro. Dani no es el casi retirado que se esfuerza por volver a su selección.

Fue parte de todas las convocatorias de Tite en 2022. Otro detallito, ligeramente relevante: Viene del Barcelona. Y ojo, no de ser suplente del suplente. El futbolista más laureado del planeta no podía jugar competencias europeas por tema de registro, pero en la Liga disputó 17 de los 19 partidos de los blaugrana.

Fue titular en 14, salió de cambio una sola vez y en los tres duelos en que fue suplente ingresó a la cancha. Los dos partidos en que no participó fueron por suspensión, tras ver la roja. En la Copa del Rey, jugó en los dos partidos que le correspondieron por calendario. Noventa minutos contra el Linares y 120 en la eliminación ante el Athletic de Bilbao.

En la Supercopa, contra el Madrid, jugó 78. Ah, y para los que el inclemente calor de la Ciudad de México —sumado a la altitud— es la carta ganadora... Hay que checar el calendario, porque a Pumas le quedan siete juegos de local y sólo contra Monterrey y Santos se jugará al mediodía.

Adendum. Knut estaba triste por la posible salida del Chaquito, pero vio jugar al América y se le quitó.

