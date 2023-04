Cuando pasa todo

Comúnmente, esta columna se enfoca en un suceso o personaje en particular que destacó el fin de semana anterior. Pero, como todo en la vida, hay excepciones. Y es que durante la Fecha 14 sucedieron muchas cosas relevantes, pero ninguna como para acaparar los dos mil 500 caracteres de esta colaboración. Que hayan expulsado a Miguel Herrera por decirle de todo al cuarto árbitro, evidentemente, no da para mucho. Todo se resume a que simplemente no aprende, ni aprenderá. Listo, siguiente.

Luis Ángel Malagón tuvo una actuación sublime contra el Monterrey, pero tampoco para volverse loco. Aunque sí es verdad que, jornada a jornada, confirma que tiene todo para ser el titular del América, aún es muy pronto para afirmar que ya es el dueño de una de las porterías más complicadas del país. Pero, este arquero mexicano —sin hacer ruido—, poquito a poquito se está ganando el derecho a ser incluido en la conversación sobre la portería nacional.

El Monterrey es amo y señor en la Liga, aunque este fin de semana, por momentos, el América lo bailó.

Ojo, tampoco es para encender alarmas ni mucho menos, y es que Monterrey planteó ese tipo de juego. Los de Vucetich no querían la pelota. Los Rayados, en franca postura contragolpeadora, también le generaron mucho peligro a un América que mejora en lo defensivo o sus posibilidades de ser campeón disminuyen exponencialmente.

No quiero ser tremendista, exagerado o alarmista, pero el sábado —tal vez— presenciamos el fin de una era: la de Tigres. Y es que hay partidos que significan ‘fin de ciclo’ y caer ante el Mazatlán en el Universitario simboliza el certificado de defunción del plantel más glorioso de toda la historia felina. El tiempo jamás falla y las glorias de Tigres parecen no estar para estos trotes. Habrá que esperar a ver si la directiva regiomontana puede rejuvenecer al equipo y volver a pelear por campeonatos.

En Ciudad Universitaria, Antonio Mohamed se presentó y Pumas le ganó al Atlético de San Luis. ¿Es un mago el Turco? Por supuesto que no. Enfrente estaba un cuadro al que jugar fuera de casa le cuesta mucho trabajo. Ahora, lo que sí es que Mohamed es un viejo lobo de mar y supo priorizar la parte defensiva, para ordenar a un equipo que nunca tuvo problemas para producir jugadas de gol. Pero apenas trabajó una semana y hay que ser prudentes. Ah, y las Chivas ganaron de milagro.

Adendum. Knut no puede entender que hasta el Mazatlán tiene posibilidad de entrar al repechaje.