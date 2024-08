Buscando héroes

La era Aguirre-Márquez ya comenzó. Y como nobleza obliga, me parece una decisión coherente contratar a un director técnico con tanta experiencia para afrontar la crisis.

No podría opinar de manera distinta si, desde que se nombró a Jaime Lozano, insistí en que un momento como el que atraviesa la Selección no correspondía a un entrenador inexperto. Ahora, la gran pregunta es: ¿Javier Aguirre es la solución?

Sí y no. Para salir del brete, tal vez, no haya nadie más capacitado. El Vasco pondrá orden y acomodará cada cosa en su lugar.

Es decir que, para tapar el hoyo o apagar el fuego llamado Mundial 2026, es el ideal. Pero no nos equivoquemos, el problema del futbol mexicano no radica en su Selección Mayor. Pensar eso sería como darse un balazo en el pie. La crisis del cuadro nacional es el producto de todo un sistema que no funciona. En ese caso, Javier Aguirre está a kilómetros de ser la solución.

El DT viene por dos años (si todo sale bien) y punto. El relajito que provocaron los últimos fracasos del conjunto verde no es responsabilidad de ningún entrenador. Por más que con Aguirre volvamos a los octavos de final del Mundial o se disputen los cuartos de final, como en el ‘70 y el ‘86, eso no debe ser la tapadera del problema real.

Y —de entrada— quienes deben resolver ese temita, no usan pantalones cortos.

Pero esta era también tiene el rostro de Rafael Márquez en el póster promocional. Si Rafa cambiará el destino de la Selección azteca, nadie lo sabe. Quien les diga que ha seguido su carrera como DT, seguramente les miente. Todos supimos de sus resultados al frente del Alcalá y del Barcelona Athletic, pero me animo a decir que menos de cinco personas en el país vieron más de TRES partidos en los que dirigió el michoacano.

Además, por ahora, su rol es de auxiliar dentro de un cuerpo técnico ya formado, y con miras a finalizar su etapa de aprendizaje. Por ahora, sabemos que Márquez es un entrenador de la escuela barcelonista, con tintes Lavolpistas. Es decir, la antítesis de lo que es Javier Aguirre. pero eso es algo bueno, así se empapará de otras maneras de manejar a un equipo y —entre más conocimiento sume— más versátil será en la banca.

En el cartel publicitario aparecen los dos. No olvidemos que, con Aguirre, dos veces llegamos a donde siempre y que hoy tiene futbolistas de menos calidad. La idea es que Rafa herede la Selección y verlo como DT en 2026 será una de las maneras de medir si este bomberazo salió bien. Ojalá se trabaje para que no vivamos buscando héroes cada dos años.

futbol@eluniversal.com.mx