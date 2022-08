Arreglen la casa

Imagino que en casi todas las familias existe ese personaje que está más pendiente de lo ajeno. En el caso de la mía, una de las tías (omitiremos el nombre, porque sigue viva) se la pasaba criticando todo de todos. Si tal niña llegaba despeinada, si Pablito era un “delincuente”, que si yo estaba muy flaco, que si el tío Fulano (discreción total) andaba poniéndole los cuernos a la “mensa” de su esposa, y varios etcéteras.

Pero por siempre estar viendo para afuera, nunca se dio cuenta de lo que pasaba en su casa. Dos de sus tres hijas aparecieron embarazadas sin estar casadas (para una mujer como ella, eso era drama nacional) y el “angelito” que tenía de hijo acabó metido en un broncón por un fraude. La tía lloraba y lloraba, hasta que uno de los tíos abuelos le dijo: “Eso te sacas por siempre ver para afuera”.



A últimas fechas, he tenido la sensación de que el futbol mexicano se parece a mi tía. Siempre viendo para afuera; para el norte, para ser más exactos. La Selección Nacional y los clubes llevan décadas recolectando dólares en el país vecino. La novedad es que se busca un esfuerzo coordinado con la MLS. ¿Está mal? Por supuesto que no. El mercado mexico-estadounidense y latino es gigantesco.

La sinergia entre ambas competencias ya es un hecho; el Juego de Estrellas, la Campeones Cup y la Leagues Cup, son la muestra perfecta. El siguiente paso es el torneo de pretemporada que se disputará a partir del próximo verano. Quizá, todo esto encaminado hacia a la famosa Liga binacional. La bronca es que, mientras ven con ojos de quinceañero enamorado hacia el norte, se han olvidado de la casa.

¿No sería mejor, como primera medida, enfocarse en mejorar el producto? Antes de seguir soñando con la “panacea estadounidense”, habría que ordenar la casa. Mejorar en lo deportivo (si seguimos así, pronto será normal que nos ganen) y también en lo organizativo. México no se puede seguir dando el lujo de tener estadios del siglo XIV, por ejemplo.

Adendum. Knut no está enojado con el arbitraje. “El equipo le tiene que ganar hasta a los árbitros”, me escribió, tras el partido contra Toluca.

