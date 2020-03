Marcha del 8M: no fue enojo, fue furia

En un país en donde diariamente asesinan a diez mujeres algo está podrido y algo se debe de hacer para cambiarlo. Los cambios generan resistencias, individuales y sistémicas. En México la atención a la violencia en contra de las mujeres ha tenido que enfrentar a monstruos de mil cabezas: la indolencia del actual presidente y la reticencia de la sociedad machista primero a aceptarse generadora del problema y luego parte de la solución al mismo.

El gobierno de la 4T, en su afán de mostrarse perfecto, parece navegar con la máxima “si me niego a ver el problema, el problema no existe”. Porque todo situación que no pueda controlar, considera que ha sido diseñada perversamente para mancharlo. @LopezObrador_ parece negociar sus pérdidas, su comunicación se ha vuelto histérica y pretende centrar en las mañaneras no solo la fijación de la agenda, sino también el ejercicio y dictado de las políticas públicas y su ejecución, contrario a todos los cánones de un estadista responsable que sabe que la comunicación sigue a la acción y no al contrario. Tomemos por ejemplo su “Decálogo contra la violencia de Genero”, improvisado en una mañanera y que no ha recibido ningún tipo de seguimiento o sustento en las dependencias del Ejecutivo.

Desde la sociedad, educados en una cultura machista, mostramos poca tolerancia a la diferencia y hemos interiorizado en los últimos años la agresividad y la violencia como el mecanismo para resolver los conflictos.

Contra corriente en estos dos turbulentos cauces han tenido que marchar quienes buscan el reconocimiento y la urgente solución al problema de la violencia en razón de genero contra las mujeres.

El carril de los medios sociales digitales no ofrece mejores condiciones. La marcha por el #DíaInternacionalDeLaMujer tuvo un alcance de 187 millones y 192 millones de interacciones. 39.7 millones de reacciones, 2.8 millones de comentarios, 51 millones de veces se compartió y el material multimedia se reprodujo 98 millones de veces.

La interacción se incrementó debido al gran número de reproducciones que se detectaron. Pero también por la participación de otras redes, que tradicionalmente no aportaban mucho al diálogo de temas sociales, como Tik Tok e Instagram. A la marcha asistieron muchas personalidades conocidas como influencers, artistas, cantantes, etc. Que tienen una gran base de seguidores a los que les llegó el mensaje difundido.

Durante el día se detectaron las siguientes tendencias: #marchafeminista con un alcance de 152 millones, #NoMeRepresentan con 74 millones, #8M2020 167 millones, #8m 87 millones, Marcha Feminista con 94 millones, #Marcha8M 147 millones, #niunamas con 105 millones, ESO MAMONAS 57 millones y #NiUnaMenos 116 millones.

Por lo que respecta a la tendencia en la conversación el 21% de la audiencia exige que se garantice seguridad para todas las mujeres y se haga justicia para todas las desaparecidas, afirman que no tienen miedo y que seguirán luchando. El 19% critica la falta de sensibilidad y apoyo para atender la alerta de género y la violencia hacia las mujeres por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguran que a él sólo le importa su rifa y no bajar su popularidad.

Ahora viene lo preocupante, lo que muestra que aún no hemos entendido del todo. El 15% comenta que en México, se matan más hombres y no con eso hacen desmanes. El 13% asegura que con hacer desórdenes y pintar monumentos, no van a solucionar nada, tachan a las mujeres de salvajes y sin educación. Otro 13% se alegra de que haya explotado la bomba molotov en una mujer. El 11% sostiene que no las representan aquellas mujeres que protestaron de manera violenta en la marcha. El 5% llama a parar el discurso de odio entre hombres y mujeres, aseguran que lo que se necesita es equidad y seguridad. Y finalmente un 3% pide informarse acerca del Feminismo al hacer un comentario.

Dentro de las redes sociales, la interacción se determinó de la siguiente forma: 29% en Twitter, 25% en Instagram, 21% en Facebook, 14% en Tik Tok, 7% en YouTube y 4% en portales web. La conversación se determinó de la siguiente forma: 27% Facebook, 20% Twitter, Instagram 18%, YouTube 16%, Tik Tok 12% y portales web 7%.

Esta métrica es el resultado del análisis de 850 mil comentarios. La conversación analizada representa el 44% del total de la conversación detectada.

México hoy debió de haber amanecido otro. Tocado por esta progresión feminista que si algo debería de tener como efectos inmediatos es no dejarnos indiferentes. Sin embargo desde la palestra de comunicación oficial el mensaje el otro, totalmente AMLOcéntrico, no hay empatía, no hay acompañamiento, solo crítica a quien piensa y actúa diferente y aplauso a quien muestra sumisión, se compara con la experiencia propia y con la diferencia, o supuesta diferencia, en la actuación contra gobiernos anteriores.

Si la polarización me parece la peor apuesta como sociedad, no darse cuenta de los efectos que tiene en este tema es simplemente un suicidio colectivo, no hay enojo, hay furia, y el permanecer indolente ante ella, no hay manera de que resulte bien.