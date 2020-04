Las redes fueron negativas para AMLO

La capacidad de fijar la agenda mediática es y ha sido uno de los mayores orgullos de @LopezObrador_, por eso creo las mañaneras, por eso ha sido necio en mantenerlas, por eso ahora añade mensajes en sábados y domingos.

Crítico del “día del presidente” como solía llamar a los informes del primero de Septiembre, ahora el añade mensajes trimestrales, que solo difieren de sus conferencias diarias en el fondo del templete, y si acaso en que contienen un resumen y por supuesto en no compartir el reflector con nadie. Simultaneas en Facebook, Twitter y Youtube, son el paroxismo de su síndrome de Hubris.

Mientras en el país ya se perciben los primeros estragos económicos crecía la urgencia de conocer por parte del ejecutivo un plan, una estrategia, un proyecto para enfrentar financieramente la crisis que se avecina. Si Lopez o su equipo leyó la mas elemental y mínima escucha social o el mas primitivo diagnostico de humor social debieron de haberse dado cuenta lo que necesitaba escuchar la gente, medidas de mitigación, palabras que dieran certidumbre, no animo, sino un acercamiento a la realidad que ya se percibe, que se palpa y que se advierte demoledora. En lugar de eso, Andrés Manuel López Obrador recurrió a su vieja estrategia de intentar definir de que debe de hablar el país, de imponer su verdad, su visión, su premonición. El coronavirus tiene una víctima mas, la capacidad de @LopezObrador_ de imponer la agenda y la conversación nacional.

En los medios sociales digitales se esperaba con ansias el mensaje presidencial. Por eso el tema se convirtió en tendencia con un alcance potencial de 104 millones, 3.5 millones de reacciones, 1.3 millones de comentarios, 7.4 millones de veces compartidas y el material multimedia se reprodujo más de 13.6 millones de ocasiones.

El 19% de la audiencia asegura que el presidente miente, que el informe fue para todo menos para dar a conocer un plan de contingencia. El 15% dijo que Obrador debe dejar ya la presidencia porque se ha visto rebasado por los problemas; mismo porcentaje que dice que con la conducción de Obrador el país saldrá de la crisis y que es un honor estar con él. El 14% dice que en estas circunstancias hasta se llega a extrañar al expresidente Enrique Peña Nieto.

El 11% cree que el gobierno federal oculta cifras reales sobre el número de infectados por coronavirus. El 10% le pide a la esposa del presidente mantener la prudencia y no atacar a quienes no piensan como ella en las redes sociales. El 9% dice que el discurso emitido en Palacio Nacional sólo fue creído por sus seguidores. Mientras que el 7% acusó a periodistas de generar Fake News para manchar la imagen presidencial.

Las principales etiquetas bajo las cuales se movió la conversación en millones de comentarios fueron: Plan 78, Tandas 57, Fondo de estabilización, Viva México 94, #AMLOSeVa 87, InformeDeGobierno 118, #Decepcionante 39, #InformeEspecial 62, #LopezYaSeVa 88, Juega AMLO 77, Deja AMLO 55, Beatriz Muller 109 y La Gaviota 93.

Twitter lideró las interacciones con e 36%, Facebook el 27%, YouTube 19% y portales web con el 18%. Mientras que la conversación la marcó Facebook con el 37%, Twitter tuvo el 31%, YouTube el 24% y los portales web el 8%.

Apenas tres días antes de su informe especial, Andrés Manuel López Obrador había dicho en su mañanera que la pandemia del coronavirus le vino “como anillo al dedo” a su nombrada Cuarta Transformación. Lo advirtió, pase lo que pase. El mundo se puede colapsar, pero él seguirá inamovible, indolente, para él el problema de México es la corrupción y a ella va a combatir como a molinos de viento.

No hay, ni habrá problemas económicos, finalmente tiene a sus adversarios donde siempre soñó, suplicándole por un rescate, por un apoyo. Nadie podrá negar que Lopez es un hombre de rencores, de venganzas, y quien no parará hasta ver aniquilados a sus enemigos, quien lo dude no lo conoce y podría asumirse tan ingenuo como quienes esperábamos ver el domingo un cambio de timón, o inclusive movimientos en el gabinete. Mexico va a salir adelante, dijo el presidente, en eso no se equivoca, con nuestros gobernantes, contra nuestros gobernantes y a pesar de nuestros gobernantes el país trascenderá esta y otras desgracias, debemos ser una sociedad como la que ya hemos mostrado ser y que ha admirado al mundo. Se lo debemos a nuestros hijos, nunca, pero menos ahora, a ningún gobierno.