Sin ser sorpresa, la conversación digital y la agenda mediática la ha impuesto la visita de @LopezObrador_ a @RealDonaldTrump.



En lo que será su primera visita oficial al extranjero, y para la cual aprovechó que por la duración no debía pedir permiso al Congreso, el inquilino de palacio no pudo convencer a su homologo canadiense para acompañarlo la reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense que aprieta el paso de campaña.



La conversación respecto a la visita fue durante todo el fin de semana desfavorable para el mandatario mexicano. Un 63% de los usuarios expresaban algún tipo de crítica, en uno de los videos más compartidos al respecto, el gobernador de Michoacán le envía un mensaje crítico. Este material sumó mas de 2.8 millones de reproducciones y 110,000 interacciones tan solo en la página del gobernador, el alcance total fue superior a los 4 millones de vistas y el balance de comentarios muy negativo para el tabasqueño, con un 72% de comentarios en contra.



Sería ingenuo pensar que algún estratega competente pensaría que este viaje podría beneficiar a @LopezObrador_ , y solo para confirmarlo, la aprobación de López Obrador mantiene su caída en todas las mediciones diarias, y en aquellas evaluaciones mensuales se refleja la misma tendencia, a la baja. En esta cuarta transformación nos estamos acostumbrando a una caja china muy peculiar, malas noticias para distraer la atención de aun mas malas noticias, por ejemplo las terribles cifras del COVID o la liberación de la madre de “El Marro”.



En Estados Unidos la conversación al respecto de la visita apenas es notoria, impulsada por algunas notas de agencias como Reuters o AP, la visita despierta poco interés en la población, si acaso fue comentado el comunicado del grupo de legisladores hispánicos @HispanicCaucus donde le pedían cancelar la visita por ser eminentemente política, no incluir al primer ministro canadiense y ser un intento por distraer la atención de los desastrosos resultados de la pandemia.



Poco agradaron las declaraciones de @LopezObrador_ al comentar que se haría la prueba del COVID pues sería irresponsable viajar enfermo. “¿y no es irresponsable viajar dentro de México?, ¿por qué solo para ir a Estados Unidos?” Fueron dos de las verbalizaciones más recurrentes en los mensajes en medios sociodigitales.



Tampoco favoreció al presidente cuando se anunció la agenda, una cena con @RealDonaldTrump y varios empresarios mexicanos, el consejo técnico asesor de López Obrador, sin embargo muchos usuarios hicieron eco de cómo durante su periodo de opositor y como candidato habló de ellos como “La Mafia del Poder”.



Para el día lunes, recordando cuando se plantó en los Pinos y frente a @EPN habló del muro, mucho se había anticipado la posibilidad de “rudeza innecesaria” por parte de Trump hacia el presidente mexicano durante su visita, esta llegó antes de lo esperado, inclusive antes de iniciar la visita.



A las 14:00 horas el presidente americano subió detalles de su visita a Arizona el fin de semana y fotografías de inspeccionando el Muro. “Nada dice “BIENVENIDO, WELCOME”, como presumir un muro para evitar a tu vecino” comentó el usuario @GMonroyEnergy.



La deuda que López Obrador paga a Trump con esta visita está resultando extraordinariamente cara en términos de popularidad para el candidato, en un momento cuando ya no puede darse el lujo de dilapidar mas puntos. La pandemia no cede y la crisis que se avecina electoralmente puede resultar devastadora. AMLO se dirige a Washington, tendrá un recorrido turístico por los monumentos de “El Mall” en la capital política de nuestro vecino y atenderá a los medios en una conferencia que puede resultar muy compleja. Sin anuncios complejos que puedan ser perjudiciales para el país, parece que por esta ocasión solo el presidente pierde con sus malas decisiones, pero siempre puede sorprendernos.