“La guerra contra las mujeres”

Me permití copiar de manera íntegra el título de esta columna no por plagio sino por homenaje. Cuando decidí escribir sobre este tema sabía que era complejo y que seguramente si no tenía cuidado acabaría equivocando el mensaje, entonces una activista de los Derechos Humanos me recomendó leer a Rita Segato y encontré en sus entrevistas y en su libro el “framing” adecuado para el mensaje que intentaba exponer.

La problemática de la violencia contra las mujeres, y su manifestación mas severa: el feminicidio, no es una problemática de género, los trasciende; es una expresión de una sociedad que necesita de una “pedagogía de la crueldad”, para destruir y anular la compasión, la empatía y la convivencia y arraigo de una comunidad.

Independientemente de lo obvio y evidente que la mayor violencia en la marcha del pasado sábado fue provocada por infiltrados, además de absurdo sería fútil criticar la actitud de quienes en la desesperación de la ignominia y la invisibilidad optaron por la estridencia del vandalismo. No lo hicieron por generar una opinión positiva, ni la mía ni la de miles de otros hombres y mujeres, no buscaban el agradecimiento ni el reconocimiento público, querían que se escuchara el “ya basta”, que alguien reaccionara y en gran medida lo consiguieron.

A propósito de la marcha feminista del viernes en la Ciudad de México y algunas otras capitales del país, las redes sociales volvieron a mostrar su efervescencia y polarización y se mostraron como la plaza pública amplificada de la actualidad; que por su misma naturaleza amplifica los discursos, lamentablemente lo hace exponencialmente cuando son de odio y aritméticamente cuando son de conciliación.

El tema logró un alcance potencial de 147 millones, con un impacto calificado como “muy alto”, con 119 millones de Interacciones, 11.8 millones de reacciones, 489 mil comentarios; los posts se compartieron 18 millones de veces, mientras que el material multimedia se reprodujo 88.9 mil veces.

A lo largo del viernes y en los días posteriores se detectaron diversos hashtags referentes a la marcha, así como los disturbios registrados: #NoMeCuidanMeViolan logró un alcance de 148 millones, 21 millones de interacciones; #NiUnaMas alcanzó 104 millones y 14 millones de interacciones; #feminicidios alcanzó 17 millones y 3.4 millones de interacciones. #NoNosCuidanNosViolan llegó a 27.5 millones de interacciones con 98 millones de alcance; #NosEstanMatando alcanzó 88 millones y 14 millones de interacciones; #AsíNO logró un alcance de 128 millones y 31 millones de interacciones; #AsíNoMujeres alcanzó 24 millones y tuvo 7.5 millones de interacciones; #EllasNoMeRepresentan logró un alcance de 87 millones y 24 millones de interacciones; #CDMXInsegura tuvo un alcance de 74 millones y 4.7 millones de interacciones; #NoMás Violencia logró un alcance de 67 millones y 22 millones de interacciones; #AgredenAunoAgredenATodos llegó a 14 millones de interacciones con un alcance de 87 millones; finalmente #RenunciaClaudiaSheinbaum generó 3 millones de interacciones y un alcance de 44 millones.

El 31% de la audiencia dijo que se debe castigar a las responsables de los daños al patrimonio público, el 26% apoyó la marcha porque cada día la violencia en contra de las mujeres se incrementa, el 18% lamentó que se dé más importancia a un vidrio roto que a la vida de una mujer; el 15% compartió memes por la marcha y el 10% responsabilizó a grupos de choque por los actos violentos.

Ante la postura del gobierno de la Ciudad de México, el 27% de la audiencia dijo que las autoridades se vieron rebasadas con estos actos vandálicos, el 24% pidió la renuncia de Claudia Sheinbaum, el 22% aplaudió que no se haya usado la fuerza pública, el 17% pidió que el gobierno tome conciencia de la violencia contra las mujeres y el 10% dijo que el gobierno tiene un conflicto de intereses al dejar pasar manifestaciones así.

En esta ocasión Instagram fue la red social que más conversación generó, en tanto Twitter la que alcanzó más interacción, con un 31% y 33% respectivamente. Facebook fue relegada al segundo puesto en la conversación mientras que en la interacción comparte el tercer lugar junto a los portales de noticias.

El domingo amanecimos con un país mas enojado, mas polarizado, pero donde tal vez algunos hombres ya apreciamos y reconocemos nuestra posición de privilegio, gran avance del movimiento, pero también desafortunadamente se requirió de la violencia para aleccionar a esta sociedad, en apariencia fue necesario suponer a los géneros como enemigos para que el mensaje trascendiera, y ese enfrentamiento no es un avance sino un retroceso. La lucha contra la violencia de genero es de todos, no es de las mujeres y de los hombres, es de una sociedad que necesita inventar códigos nuevos redefinir jerarquías y los conceptos más precarios, una sociedad de convivencia y no de competencia.