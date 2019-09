AMLO el presidente de la esperanza… y la confrontación

Se han cumplido ya los primeros 9 meses de la administración federal, fecha que coincide con el inicio de sesiones del segundo periodo de la actual legislatura y que en la tradición republicana impone una rendición de cuentas, ante el Congreso de la Unión y, claro está, ante la sociedad en general.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha necesitado esperarse a esta fecha emblemática para dirigirse a la nación. Lo hace todos los días con sus #mañaneras (que tienen de todo menos formato de conferencia de prensa), lo hizo al cumplirse los primeros días de su administración y lo volvió a hacer a un año de su victoria electoral. A diferencia del pasado, hoy, todos los días son Días del Presidente.

A lo largo de su afanosa campaña por hacerse de la presidencia @lopezobrador_ sólo vendió un concepto: esperanza. Para que la gente (electores) compren (voten) la esperanza, primero necesitan reconocerse en un estado de desesperanza, de desasosiego, de incertidumbre, de orfandad, de pérdida de sentido, de creer que todo lo que hay a su alrededor es digno de olvido, de abandono, es un lastre que los ahoga. Ante un mundo en el que el imperativo es el desarrollo, el avance, la novedad, lo fácil, lo que mejora; resulta más o menos sencillo instaurar la idea que lo de hoy es erróneo y necesita cambiarse de tajo: estaríamos mejor con…

Es en este punto, en su bandera de la esperanza, en la que debemos detenernos y analizar las acciones del presidente y su presidencia. Intentar hacer un recuento de sus ofertas de campaña y sus resultados en el ejercicio de gobierno, sobre una base mesurable, es francamente una tarea ociosa. A López Obrador se le debe “medir” subjetivamente (aunque sea un oxímoron). Él prometió la esperanza y esperanza es lo que no debe faltarle a su pueblo.

Al rendir su tercer-primer informe de labores, los medios sociales se manejaron bajo un impacto muy alto, con 41 mil interacciones, 2.7 millones de reacciones, 92 mil comentarios, el material elaborado se compartió 2.1 millones de veces y se reprodujo en total 36.1 millones. Desde las primeras horas del 1 de septiembre se comenzaron a colocar diversos hashtags respecto al Informe, detectando los siguientes datos: #PrimerInformeGobMx tuvo un alcance de 95 millones, #PrimerInformeAMLO logró un alcance de 67 millones, #AMLOExitoPresidencial un alcance de 43 millones, #DesInformeYMentiras tuvo un alcance de 58 millones, #AmloMexicoTeApoya con un alcance de 17 millones, #MoralmenteDerrotados logró un alcance de 34 millones, #EsUnHonorEstarConObrador obtuvo un alcance de1.1 millones, #AMLOelMejorPresidenteDelMundo alcanzó 428 mil, #AMLOLujoDePresidente alcanzó 80 mil, #OposicionMoralmenteDerrotada alcanzó 128 mil y #TercerInformeAMLO alcanzó 74 millones.

La comunicación se vio muy polarizada, por ejemplo, en las redes de apoyo para #AMLO, la audiencia se derretía en elogios. En el caso de influencers, la gente denotaba molestia ante la incongruencia del presidente. Por otro lado, algunos medios denominados de izquierda, se dedicaron a criticarlo severamente, lo que causó el disgusto total de sus simpatizantes por lo que fueron tachados de amarillistas y vendidos.

En la conversación el 27% de la audiencia asegura que el presidente es un mentiroso y que no ha cumplido nada, afirman que está muy mal asesorado. El 22% dice que se quedó en el discurso de campaña, le piden se ponga a trabajar para todo el país y no sólo para algunos cuantos, le demandan diga las cosas “verdaderas”. El 19% aplaude al presidente, lo califican como hombre de palabra y muestran su apoyo al avance que ha tenido el país. El 17% le recordaron tuits que publicó cuando estaba en la oposición y prometía mejoras para el país, mismas que no ha cumplido y por el contrario ha agravado la situación de violencia en el país. El 15% espera que López Obrador muera antes de concluir su gestión.

En torno a las tendencias en la conversación fue notorio que el 26% compartiera memes; el 22% calificaran al presidente de senil y mentiroso; el 19% le criticó la falta de medicinas para niños con cáncer y dicen que es el peor de los últimos dos sexenios; el 18% calificó a los críticos a Obrador como parte de la mafia del poder y el 15% dice que ha sido el mejor presidente de México. Los memes, fueron un protagonista fundamental en los hashtags. Tomando una muestra de 150 perfiles en el 17% había descontento por parte de la audiencia, alegaban que era una falta de respeto y calumnia expresarse así del presidente. El 83% restante los usó para reprochar los principales problemas con los que llegó a su Primer Informe de Gobierno, llamado Tercer Informe, hecho que generó críticas en el 79% de los comentarios.

Los principales reproches generados al presidente de los medios sociales digitales, fueron en un nivel alto: la violencia desatada, el estancamiento económico, desabasto de medicamentos, postura débil ante Trump, violación al Estado de Derecho y Estado Laico. En un nivel bajo los negativos destacados fueron hacia los gobernantes (alcaldes, gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores) de Morena, a quienes la audiencia tachó de ignorantes. En contra parte los positivos se mantuvieron en un nivel bajo y fueron el reconocimiento por las becas para estudiantes y el fin de las pensiones a los ex presidentes.

López Obrador ofreció esperanza y mantener viva la esperanza misma es su plan de gobierno, aunque en ello le vaya la confrontación del país, porque para que haya quien la anhele, deben mantenerse las audiencias padeciendo los sinsabores de las penas causadas por otros.