Niemann gana en West Virginia

El chileno Joaquín Niemann, de tan solo 20 años de edad, capturó el Military Tribute at the Greenbrier celebrado en West Virginia con score de 259 golpes, 21-bajo par cerrando con una ronda final de 64, seis bajo par y lograr así su primera victoria en el PGA Tour.

Niemann sacó una gran ventaja de 6 golpes sobre el estadunidense Tom Hoge, quien cerró el torneo con una vuelta de 65 golpes, cinco-bajo par. Joaquín, quien salió a jugar su último recorrido con ventaja de dos golpes sobre Robby Shelton y Nate Lashley, jugó una primera vuelta conservadora, con dos birdies y un bogey solitario.

Ahí había llegado a 16-bajo par, pero aceleró de manera vertiginosa en los nueve de regreso, con tres contundentes birdies en los hoyos 10, 12 y 13, para llegar a 19-bajo par, ya lejos de sus más cercanos perseguidores. Así terminó de manera brillante la consecución de su primer título en el máximo circuito del golf profesional, Niemann cerró espectacular embocando birdies en sus tres hoyos finales, 16, 17 y 18, luego de haber sufrido un bogey en el hoyo 15, el cual evidentemente no tuvo mayor relevancia.

El subcampeón fue Tom Hoge, quien finalizó con score de 265 golpes, 15-bajo par. Aunque Hoge arremetió con fuerza en la búsqueda de la victoria al cerrar una primera vuelta de 30 golpes, cuatro-bajo par, con cinco birdies y un solitario bogey, pudo acercarse por un golpe al chileno, antes del gran cierre del hoy campeón. Sin embargo, y a pesar de que agregó otros tres birdies en los nueve de regreso, el estadunidense fue frenado por dos costosos bogeys (13, 15), que evidentemente detuvieron su marcha ascendente.

En cuanto a las figuras latinoamericanas, Rafael Campos, Fabián Gómez, Nelson Ledesma, Carlos Ortiz y Kristoffer Ventura, no lograron pasar el corte en su debut en la naciente temporada. Para ellos, no fue una semana afortunada. De esta forma, Joaquín Niemann se convierte en el primer golfista de Chile que conquista un torneo oficial del PGA Tour y además, es apenas el tercer jugador internacional (no estadounidense) que gana un torneo antes de los 21 años de edad; los otros fueron Severiano Ballesteros y Rory McIlroy.

En 2018 había finalizado empatado en quinto lugar, cuando también cerró el torneo con 64 golpes, como esta vez. Por última, cabe citar el 59 que disparó Kevin Chappell en la segunda ronda, ya que este jugador apenas regresa después de haberse sometido a micro cirugía de espalda baja, poco después de haber jugado en Mayakoba el año pasado.

