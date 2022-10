Mackenzie Hughes alcanzó y ganó

El canadiense Mackenzie Hughes embocó un putt de tres metros y medio para birdie, en el hoyo 18 —el segundo de muerte súbita— y superó al austriaco Sepp Straka en la final del Sanderson Farms, en lo que fue su segundo título y primero en seis años.

Cuando cayó el putt del triunfo para Hughes, finalmente se rompió el maleficio, ya que parecía que nadie podría acertar en el hoyo final.

Straka tuvo dos oportunidades para haber definido, también en el 18. Primero, en regulación, cuando ejecutó un mal putt desde seis metros para birdie; enseguida, ya en el desempate, en el primer hoyo de muerte súbita enfrentó un putt casi igual que el que había fallado, pero volvió a hacerlo.

Ambos tuvieron sus oportunidades, pero quien aprovechó fue el eventual triunfador.

Straka tuvo el mérito de haber descontado los dos golpes que el canadiense le llevaba. Ambos sumaron 271 golpes, 17 bajo par, y a sólo uno terminó el sudafricano Garrick Higgo.

El argentino Emiliano Grillo terminó en el quinto sitio, con score de 275 golpes.

Mientras tanto, en la LPGA celebrada en Texas, la británica Charley Hull conquistó su segunda victoria, y primera en casi seis años. Firmó tarjeta final de 64 impactos, siete bajo par, que le dio el triunfo —por apenas un golpe— sobre una determinada china Xiyu Lin, quien respondió a la presión del grupo final con una sólida vuelta de 65 golpes.

El score acumulado de Hull fue de 266 golpes, 18 bajo par, uno menos que los 267 de Xiyu Lin, quien se quedó con el segundo puesto en solitario.

Así se escribió la historia en Texas, con el primer título en casi seis años para la británica Hull, quien en el Tour de Europa ya tiene tres conquistas.

Albane Valenzuela resurgió en esta semana, con cuatro sólidas rondas, para score de 277 golpes, siete bajo par. Esta actuación le valió ocupar el undécimo puesto, empatada.

Gaby López, por su parte, cerró con parcial de 71, par de campo, que la hizo finalizar en el lugar 29. No obstante, se mantiene en la posición 26 en el Race to the CME. Valenzuela, quien está más rezagada, ascendió del lugar 68 al 61 en esta clasificación.

Por otro lado, en el Epson Tour celebrado en Alabama, la noruega Celine Borge cerró fenomenal con 63 golpes, sin errores, siete birdies y águila en el 14, con lo que se llevó el título del Tuscaloosa Toyota Campionship. Superó a la coreana Hyo-joon Jang y a la sueca Linnea Ström. La mexicana Fernanda Lira culminó en la posición 29, con 212 golpes —cuatro bajo par— gracias a sus rondas de 68, 72 y 72.

Yo les recuerdo como siempre que Jugar Golf es... Hacer amigos. ¡Hasta la próxima!